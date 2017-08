YB will «alles reinhauen» für den Kindheitstraum

Heute, 16:43 Uhr

Bereits am Montagvormittag hat YB die Reise nach Moskau in Angriff genommen. Trotz der 0:1-Hypothek aus dem Hinspiel glauben die Berner an ihre Chance. Aber wer soll die Tore schiessen?

Hütter: «Alles reinhauen, was wir haben» 1:54 min, vom 21.8.2017 0:4 gegen Thun, 0:1 gegen ZSKA Moskau und 0:0 gegen den FCZ: In den letzten drei Partien ist YB kein einziger Treffer gelungen. Nicht gerade das, was die Berner vor dem Playoff-Rückspiel gegen ZSKA Moskau brauchen können. Denn eines ist klar: Ohne Tor respektive Tore wird der Traum von der «Königsklasse» mit Sicherheit platzen. « Ich habe Moskau nicht als Übermannschaft gesehen. » YB-Coach Adi Hütter

Erschwerend kommt der Ausfall von Guillaume Hoarau hinzu. Es ist zwar nicht so, dass der letztjährige YB-Topskorer in der neuen Saison Treffer um Treffer landete (bisher 1). Doch alleine seiner Grösse wegen hätte der Franzose im Moskauer Strafraum zum stetigen Unruheherd werden können. Benito: «Jeder träumt von der Königsklasse» YB wüsste, wie es geht Vor dem Abflug am Montagvormittag bemängelte auch Coach Adi Hütter die fehlenden Tore seiner Mannschaft. Er verfüge aber auch ohne Hoarau über «Optionen, um offensive Qualität auf den Platz zu bringen.» Hoffnung schöpft er aus dem Hinspiel. «Ich habe keine Übermannschaft gesehen. Wir waren die bessere Mannschaft.» Dennoch werde auch entscheidend sein, wie Moskau agieren wird. Kraft schöpfen darf YB auch aus der Gewissheit, dass sie in dieser CL-Qualifikation bereits einmal eine scheinbar unmögliche Aufgabe gelöst haben. Nach der 1:3-Niederlage in Kiew gewann man zuhause 2:0. Und auch vor einem Jahr gegen Schachtar machte man eine 0:2-Hypothek aus dem Hinspiel wett. Schafft YB in Moskau die Wende? Optionen Ja, die Berner schaffen das. Nein, Moskau macht den Sack zuhause zu. TV-Hinweis Verfolgen Sie das Playoff-Rückspiel zwischen ZSKA Moskau und YB am Mittwoch ab 20:35 Uhr live auf SRF zwei. Auch in der Sport App mit Ticker und Stream verpassen Sie keine Sekunde.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 15.08.2017, 20:10 Uhr

mir