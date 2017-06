Deutschland - ein jugendlicher Weltmeister

Weltmeister Deutschland nutzt den Confed Cup in Russland zur Nachwuchssichtung. Doch auch ohne zahlreiche Stars setzt man sich im Team von Jogi Löw hohe Ziele.

Der Weltmeister mit jugendlichem Ernst am Confed Cup 1:14 min, vom 16.6.2017

Kein Neuer, kein Özil, kein Müller und kein Kroos – Deutschland verzichtet beim Confed Cup in Russland auf seine prominenten Weltmeister und setzt voll auf die Jugend. Trainer Joachim Löw hat ein Kader nominiert, in dem 16 von 21 Spielern 25-jährig oder jünger sind. Ganze 3 Weltmeister sind mit von der Partie.

Neuer Hunger für den Weltmeister

Drei Jahre nach dem Titel in Brasilien und ein Jahr vor der WM in Russland geht es Löw darum, in seinem Team wieder den Hunger zu wecken. Mit dem «Blutauffrischung» am Confed Cup könnte er auch den Konkurrenzkampf im Weltmeister-Team neu fördern.

Doch auch mit dem zweiten Anzug sind die Ziele vor dem Auftaktspiel gegen Australien am Montag in Sotschi bei den Deutschen traditionell hoch: «Wenn man hier ist, will man gewinnen», meint Teammanager Oliver Bierhoff.