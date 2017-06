Deutschland müht sich gegen Chile zum Punktgewinn

Im Spitzenspiel der Gruppe B trennen sich Deutschland und Chile in Kasan 1:1. Damit bleibt vor dem abschliessenden Gruppenspieltag alles offen.

Sanchez bringt Chile früh in Führung, Stindl gleicht kurz vor der Pause aus

Chile bleibt nach dem Remis aufgrund der besseren Tordifferenz an der Spitze der Gruppe B

Vor dem abschliessenden Gruppenspieltag können alle 4 Teams noch weiterkommen

Oft kommt es nicht vor, dass sich die Fussball-Grossmacht Deutschland mit einem Remis zufrieden gibt. Im 2. Gruppenspiel am Confed Cup gegen Chile dürfte dies aber der Fall sein. Die Südamerikaner waren über weite Strecken das bessere Ensemble und kamen dem Siegtreffer näher:

20. Minute: Eduardo Vargas hämmert den Ball an die Latte. Ter Stegen hätte keine Abwehrchance gehabt.

45. Minute: Alexis Sanchez scheitert mit einem Distanzschuss am hervorragend reagierenden Ter Stegen.

Sanchez profitiert vom Fehler seines Klubkollegen

Start-Feuerwerk von Chile

Der Südamerikameister startete furios in die Partie und setzte den ballführenden Deutschen jeweils prompt unter Druck. Die Früchte für diesen Aufwand erntete Chile bereits in der 6. Minute. Shkodran Mustafi ermöglichte Sanchez, seinem Klubkollegen bei Arsenal, mit einem kapitalen Fehlzuspiel das 1:0 und den optimalen Start.

Blitzidee reicht zum Punktgewinn

Auch in der Folge wusste die chilenische Auswahl mehr zu überzeugen als die im Vergleich zum Australien-Spiel auf 5 Positionen veränderte DFB-Auswahl. Dennoch waren es 2 neu in die Startelf gerückte Spieler, die den Ausgleich bewerkstelligten. Emre Can leitete den erfolgreichen Spielzug mit einem herrlichen Pass in die Schnittstelle ein, Lars Stindl staubte im Strafraum im Stile eines klassischen Stürmers ab.

Stindl schliesst überragenden Spielzug ab

Spannende Ausgangslage

Weil auch das erste Spiel der Gruppe B zwischen Kamerun und Australien mit einem Unentschieden endete, ist vor dem abschliessenden Gruppenspieltag alles offen. Sämtliche Teams können theoretisch noch den Halbfinal erreichen. Deutschland spielt gegen Kamerun, Chile trifft auf Australien.

Glück im Unglück für Guerreiro Für Portugals Nationalspieler Raphaël Guerreiro ist der Confed Cup wie erwartet frühzeitig beendet. Der 23-jährige Aussenverteidiger hatte sich

am Mittwoch beim 1:0-Sieg des Europameisters gegen Russland nach einer Stunde am Knöchel verletzt, zog sich aber entgegen ersten Befürchtungen keinen Bruch, sondern nur eine schmerzhafte Prellung zu.

