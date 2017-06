Gerechtigkeit statt Emotion? Der Videobeweis erregt die Gemüter

Seit knapp einer Woche ist der Videobeweis am Confed Cup im Einsatz – und sorgt für reichlich Gesprächsstoff. Wir ziehen eine erste Bilanz und fragen nach Ihrer Meinung.

Die wohl zentralste Frage rund um das neue Hilfsmittel im Profifussball lautet: sorgt der Videobeweis für mehr Gerechtigkeit? Wir haben Ihnen als Entscheidungshilfe, ob die VAR (Video Assistant Referee) genannte Technik etwas taugt, ein paar Szenen im Video zusammengestellt.

Ermöglicht Jurics Hand den Anschlusstreffer? Wer ist schuld an der Rudelbildung? Ist Australiens Penalty berechtigt? Der Videobeweis klärt auf – Pepes Tor zählt nicht Ermöglicht Jurics Hand den Anschlusstreffer? 0:51 min, vom 23.6.2017

Wer ist schuld an der Rudelbildung? 3:05 min, vom 21.6.2017

Ist Australiens Penalty berechtigt? 0:45 min, vom 22.6.2017

Der Videobeweis klärt auf – Pepes Tor zählt nicht 0:46 min, vom 18.6.2017

Bringt der Videobeweis Gerechtigkeit?

Optionen Die gefällten Entscheidungen waren bisher allesamt richtig Die Mehrzahl der Video-Entscheidungen war korrekt Trotz Videobeweis bleibt die Fehlerquote beträchtlich

Aber egal, ob der Videobeweis nun gerecht ist oder nicht – nimmt er dem Spiel die Emotionen? Sinnbildlich für diese Frage steht ein Tor, das Eduardo Vargas und seine Chilenen ausgelassen feiern – bis die grosse Ernüchterung folgt.

Aus Vargas' Herz wird plötzlich Schmerz

Es erstaunt daher kaum, dass Vargas sagt: «VAR demotiviert alle, das kann nicht sein.»

Sein Teamkollege, der Ex-Basler Marcelo Diaz, ergänzt: «Wenn du ein Tor nicht mehr bejubeln kannst, verliert der Fussball seine Essenz.»

Real Madrids Luka Modric hatte schon nach einem Video-Test bei der Klub-WM im Dezember 2016 eine ganz klare Meinung: «Für mich hat das nichts mit Fussball zu tun»

Können Sie die Unzufriedenheit verstehen?

Optionen Natürlich, auch ich freue mich nur sehr ungern vergeblich Nein, die Profis sollten sich an die neuen Umstände gewöhnen

Auch bei den SRF-Experten herrscht Uneinigkeit. So begrüsst Lutz Pfannenstiel die neue Technik, bemängelt aber: «Bisher fehlt eine klare Linie, alles ist etwas konfus.» Anders sieht es Rolf Fringer: «Ich war noch nie Fan vom Videobeweis, denn es gibt nicht nur schwarz und weiss, sondern eine riesige Grauzone.»

Welcher Experte liegt Ihnen näher?

Optionen Ich bin wie Pfannenstiel grundsätzlich ein Befürworter Wie Fringer bin auch ich ein Gegner von VAR

Eines sollte bei aller Kontroverse nicht vergessen werden: Regeländerungen sind anfänglich stets umstritten, werden aber meistens schnell zu einem normalen Bestandteil des Spiels. So zweifelt längst niemand mehr am Sinn des 1992 eingeführten Verbots für Torhüter, Rückpässe mit der Hand aufzunehmen. Und Fussball ohne Gelbe Karten – an der WM 1970 eingeführt – ist schlicht undenkbar.

Wie schnell etabliert sich der Videobeweis?

Optionen Schon bald wird diese Technik niemand mehr hinterfragen Der Videobeweis wird noch lange einen schweren Stand haben

Pfannenstiel: «Es macht alles ein wenig konfus» Finger: «Es gibt nicht nur schwarz und weiss» Pfannenstiel: «Es macht alles ein wenig konfus» 1:17 min, vom 18.6.2017

Finger: «Es gibt nicht nur schwarz und weiss» 1:21 min, vom 21.6.2017

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 22.06.2017, 19:45 Uhr