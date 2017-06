Wenn aus dem Experiment ein Luxusproblem wird

Mit einer B-Mannschaft gestartet, steht Deutschland am Confed Cup in überzeugender Manier im Final. Dennoch dürfte der Bundestrainer ins Grübeln kommen, denn: Einige der «Perspektiv»-Spieler drängen sich für die WM auf.

Australien, Chile, Kamerun, Mexiko: Alle Confed-Cup-Gegner von Deutschland traten in Bestbesetzung an. Trotzdem steht die «Perspektiv»-Mannschaft von Joachim Löw ohne Niederlage im Final. Ein möglicherweise unverhoffter Segen für den Bundestrainer. Doch wie weiter?

Die drei Turniertreffer von Goretzka

Goretzka und Co. blühen auf

Mit 3 Toren aus 3 Spielen sticht der Schalker Leon Goretzka (22) aus dem deutschen Ensemble heraus. Doch nicht nur der Matchwinner im Halbfinal gegen Mexiko nutzt den Confed Cup als Bühne, um sich für einen Platz im WM-Kader zu präsentieren.

Mit Timo Werner, dem 21-jährigen Leipziger Topskorer, verfügt Löw zudem über einen klassischen Mittelstürmer. Zuletzt fehlte in der DFB-Auswahl ein solcher Spieler-Typ.

Konkurrenzkampf lanciert

Kaum eine andere Nation hat derzeit einen ähnlich ausgeprägten Fundus zu bieten. Im Kopf hatte Löw vor dem Confed Cup Experimente, erreicht hat er eine erhebliche Horizonterweiterung. Die aufstrebenden Jungen machen gewaltig Druck auf die daheim gebliebenen «Gesetzten» Özil, Müller, Khedira und Co.

Auch U21 steht im Final

Beim ganzen Erfolg von Deutschland am Confed Cup geht beinahe unter, dass auch die U21-Auswahl des DFB an der EM in Polen bis in den Final vorstossen konnte. Mit Serge Gnabry (21), Davie Selke (22) und Max Meyer (21) – um nur 3 Spieler zu nennen – verfügt Deutschland auch im Nachwuchs über potenzielle WM-Teilnehmer in Russland 2018.

Diese Duelle um einen WM-Stammplatz sind noch offen Perspektivspieler

Stammspieler

Matthias Ginter

Mats Hummels

Antonio Rüdiger

Mats Hummels Leon Goretzka

Sami Khedira/Toni Kroos/Mesut Özil

Sebastian Rudy

Sami Khedira/Toni Kroos/Mesut Özil Lars Stindl

Sami Khedira/Toni Kroos/Mesut Özil Timo Werner

Mario Götze/Thomas Müller

Max Meyer

Sami Khedira/Toni Kroos/Mesut Özil Serge Gnabry

Thomas Müller/Jonas Hector

Davie Selke

Mario Götze/Thomas Müller



Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 29.06.2017, 19:45 Uhr