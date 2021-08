Legende: Schlägt er auch in Stockholm zu? Arthur Cabral. Freshfocus

Die perfekte Bilanz von 10 Siegen aus den ersten 10 Pflichtspielen der Saison verpasste der FCB am vergangenen Sonntag in Lausanne. Das 2:2 im Waadtland trübt das Bild, welches die Basler in den ersten Wochen abgegeben haben, jedoch kaum.

Nun will das Team von Trainer Patrick Rahmen am Donnerstag in Stockholm den Lohn für den bisher geleisteten Effort ernten. Mit dem Einzug in die Gruppenphase der Conference League wäre ein erstes Teilziel erreicht. Die Chancen stehen nach dem 3:1-Erfolg im Hinspiel gegen Hammarby IF gut.

Auwärtsbilanz macht Mut

Trotz der Heimstärke der Schweden hat sich der FCB auch auf fremdem Terrain in keiner Weise zu verstecken. In den 5 letzten Europacup-Gastspielen erzielte Basel jeweils mindestens 2 Tore. Gelingt dies auch am Donnerstag, dürfte der erfolgreichen Qualifikation nichts im Weg stehen.

Mit Arthur Cabral verfügt der FCB zudem über einen der aktuell formstärksten Stürmer Europas. In 9 Pflichtspielen kam der Brasilianer in dieser Saison bisher zum Einsatz, dabei gelangen ihm nicht weniger als 14 Treffer, 6 weitere Tore legte der 23-Jährige auf. Vor einer Woche schenkte Cabral Hammarby im St. Jakob-Park alle 3 Tore ein.

Selbstvertrauen tanken für Liga-Kracher?

Das Rückspiel gegen die Schweden ist für den FCB die erste von zwei anspruchsvollen Aufgaben in dieser Woche. Nur 3 Tage nach dem zweiten Playoff-Duell gegen Hammarby bittet Basel YB am Rheinknie zum Super-League-Topspiel.

Die Young Boys dürften nach der erfolgreichen Champions-League-Qualifikation euphorisiert in den St. Jakob-Park reisen. Nur allzu gerne würde es «Rot-Blau» den Bernern gleichtun und sich das Ticket für die Gruppenphase im Europacup – wenn auch nur in der drittklassigen Conference League – sichern.