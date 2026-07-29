Nach dem zu knapp ausgefallenen 1:0 vor einer Woche gewinnt Lugano das Rückspiel bei KF Dukagjini (KOS) gleich mit 5:1.

Damit stehen die Tessiner mit dem Gesamtskore von 6:1 in der 3. Quali-Runde zur Conference League.

Der kommende Gegner wird erst am Donnerstag ermittelt.

Nach dem Hinspiel sah man bei den Luganesi kaum ein wirklich glückliches Gesicht. Zwar hatten die Tessiner vor einer Woche Dukagjini zu Hause 1:0 bezwungen, dabei aber im Abschluss gesündigt. Zahlreiche hochkarätige Möglichkeiten waren ausgelassen worden, der Sieg fiel viel zu knapp aus.

Von Ladehemmungen war beim Tabellendritten der letzten Super-League-Saison im Rückspiel in Pristina jedoch nichts mehr zu sehen. Mit den ersten beiden Angriffen stellten die Gäste bis zur 9. Minute auf 2:0. Zuerst wurde Kevin Behrens perfekt von Anto Grgic angespielt und der deutsche Stürmer behielt vor Goalie Egzon Lekaj die Nerven (6.). Etwas Glück war auch dabei: Behrens startete wohl knapp aus einer Abseitsposition, zudem agierte Lekaj zu zögerlich.

3 Tore bis zur 10. Minute

Keine 3 Minuten später erhöhte Daniel Dos Santos auf 2:0 für Lugano. Der 23-Jährige brauchte aus kürzester Distanz nur noch den Kopf hinzuhalten. Erneut waren die Kosovaren in der Defensive indisponiert gewesen. Doch der Frust bei Dukagjini war schnell verflogen: 25 Sekunden nach Wiederanpfiff verkürzte Meris Maliqi und so waren in den ersten 10 Minuten bereits 3 Treffer gefallen.

Im gleichen Stil ging es nicht weiter, aber Lugano war stets Herr der Lage. In der 25. Minute scheiterte Renato Steffen am Pfosten, doch in der 36. Minute erhöhte Behrens auf 3:1. Der Treffer war eine Kopie des Tors zum 1:0, dieses Mal mit Antonios Papadopoulos als Passgeber. Kurz vor der Pause war Lugano-Goalie David von Ballmoos in extremis gefordert – es sollte bis zur 81. Minute seine letzte Parade sein.

Slapstick Tor und Behrens-Hattrick

Nach dem Seitenwechsel taten sich die beiden Teams nicht mehr gross weh. Zu überlegen war Lugano, zu limitiert KF Dukagjini. Negativer Höhepunkt aus Sicht des Heimteams war ein Slapstick-Eigentor von Egzon Sinani in der 52. Minute zum 1:4. Wenige Minuten später schnürte Behrens seinen Hattrick. 3 Zeigerumdrehungen später nahm ihn Trainer Mattia Croci-Torti vom Feld und schonte ihn für die SL-Partie vom Sonntag bei den Grasshoppers. Weitere Treffer fielen trotz einiger Lugano-Chancen keine mehr.

So geht es weiter

In der 3. Quali-Runde trifft Lugano entweder auf den FC Koper aus Slowenien oder Runavik von den Färöer-Inseln. Koper hat das Hinspiel 2:0 gewonnen, das Rückspiel findet am Donnerstag statt. Die Spieldaten der 3. Quali-Runde sind der 6. und 13. August.

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