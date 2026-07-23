In der 2. Qualifikationsrunde zur Conference League bekommt es Lugano mit einem kleinen kosovarischen Klub zu tun.

Legende: Hatten zuletzt einiges zu bejubeln Die Spieler des KF Dukagjini nach dem Einzug in den kosovarischen Cupfinal. Facebook/KF Dukagjini

Mit dem grössten Erfolg der Klubgeschichte, dem Gewinn des heimischen Cup-Bewerbs, im Gepäck steigt der KF Dukagjini mit breiter Brust in die neue Saison – und erst zum 2. Mal (nach 2023/24) in die Qualifikation zur Conference League.

Den Auftritt in der 2. Quali-Runde gegen Lugano sicherten sich die Kosovaren mit dem Finalsieg gegen Absteiger Ferizaj. Die heimische Liga beendete man auf dem 4. Platz. Besser abgeschnitten hat Dukagjini, das 2019 nach langer Zeit in der Unterklassigkeit erstmals aufgestiegen ist, noch nie.

12-mal «kleiner» als Lugano

Im Duell mit den Luganesi ist Dukagjini Aussenseiter. Der Marktwert des Kaders der «Hithat» (Brennnesseln), wie der Klub von den Fans liebevoll genannt wird, entspricht einem Zwölftel von jenem Luganos.

Das Hinspiel steigt am Donnerstag im Tessin in der AIL Arena, das Rückspiel im Kosovo am Mittwoch, 29. Juli.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Hinspiele der Schweizer Klubs in der 2. Qualirunde am Donnerstag im Europacup wie folgt: 18:55 Uhr im unkommentierten Stream in der SRF Sport App: BATE Borissow – Sion

19:50 Uhr live SRF zwei: St. Gallen – Benfica Lissabon

– Benfica Lissabon 20:25 Uhr im unkommentierten Stream in der SRF Sport App: Lugano – KF Dukagjini

Der Sieger des Duells trifft in der 3. Runde entweder auf Runavik (FRO) oder den FC Koper (SVN). Auf dem Weg in die Ligaphase der 36 Teams wären anschliessend noch die Playoffs zu überstehen.

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