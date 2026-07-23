Legende: Hat die Vorbereitung gefruchtet? Trainingseindrücke von Lugano und Sion. Freshfocus/Claudio De Capitani/Marusca Rezzonico

Die beiden Schweizer Teams im dritthöchsten europäischen Wettbewerb haben zum Auftakt beide machbare Gegner zugelost bekommen. Lugano (Platz 90 im Uefa-Ranking) misst sich in der 2. Quali-Runde mit KF Dukagjini (Platz 360). Sion (235) trifft auf BATE Borissow (307).

Im Tessin steht mit der AIL Arena eine neue Ära an. In diese startet Lugano mit einem deutlich verjüngten Team. Trainer Mattia Croci-Torti befördert mehrere Nachwuchsspieler in die 1. Mannschaft, darunter Gjan Ajdin (19 Jahre), Christian Raffa (19), Nicolo Puddu (18) und Ian Tiraboschi (16). Mit Klubikone Mattia Bottani und Goalie Amir Saipi hat der Klub die Abgänge zweier Schlüsselspieler zu verkraften.

Sion steht bei 20 Toren

Bei Sion hat sich an der Transferfront (noch) nicht so viel getan. Bei den Sittenern scheint aktuell auch vieles zu passen, zumindest in der Offensive. Das Team von Trainer Didier Tholot gewann alle seine (natürlich nur bedingt aussagekräftigen) 4 Testspiele – mit einem Torverhältnis von 20:3.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Hinspiele der Schweizer Klubs in der 2. Qualirunde am Donnerstag im Europacup wie folgt: 18:55 Uhr im unkommentierten Stream in der SRF Sport App: BATE Borissow – Sion

19:50 Uhr live SRF zwei: St. Gallen – Benfica Lissabon

– Benfica Lissabon 20:25 Uhr im unkommentierten Stream in der SRF Sport App: Lugano – KF Dukagjini

Das Rückspiel bestreitet Lugano am 29. Juli im Kosovo, Sion tags darauf zu Hause.

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