Der belarussische Klub hat turbulente Zeiten hinter sich. Nun geht es im Rahmen der Conference League gegen Sion.

Legende: Wollen wieder zu europäischem Ruhm zurückfinden Die aktuellen Spieler von BATE Borissow. X/@DiarioMash

Satte 3420 Kilometer muss der FC Sion für seinen ersten europäischen Auftritt zurücklegen. Gegner BATE Borissow darf aufgrund der Uefa-Sanktionen gegen belarussische Klubs seine Heimspiele nicht im eigenen Land austragen. Für die 2. Quali-Runde zur Conference League weicht das Team ins aserbaidschanische Baku aus.

Es sind nicht die einzigen Sorgen Borissows: Der Rekordmeister (15 Titel) wankt aktuell. Bereits letzte Saison schrammte BATE am Abstieg aus der höchsten Liga vorbei, in der laufenden Meisterschaft (in Belarus dauert diese bis im Spätherbst) liegt das Team erneut auf einem Abstiegsplatz. Immerhin konnte zuletzt der Cupsieg gefeiert werden.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Hinspiele der Schweizer Klubs in der 2. Qualirunde am Donnerstag im Europacup wie folgt: 18:55 Uhr im unkommentierten Stream in der SRF Sport App: BATE Borissow – Sion

19:50 Uhr live SRF zwei: St. Gallen – Benfica Lissabon

– Benfica Lissabon 20:25 Uhr im unkommentierten Stream in der SRF Sport App: Lugano – KF Dukagjini

Das ist aber nichts im Vergleich zu früheren Erfolgen: Zwischen 2009 und 2016 hatte es Borissow 5-mal in die Gruppenphase der Champions League geschafft. Dort verloren die Belarussen zwar meist hoch, konnten aber auch Erfolge gegen die AS Roma (3:2) und Juventus (2:2) feiern.

Für eine allfällige Qualifikation zur Conference League müssten nach Sion noch zwei weitere Hürden genommen werden.

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