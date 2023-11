Legende: Traf für Serbien zum Ausgleich Srdjan Babic. Keystone/EPA/ANDREJ CUKIC

Die Serben sichern sich am letzten Spieltag der EM-Quali-Gruppe G dank einem 2:2-Remis gegen Bulgarien die erstmalige EURO-Teilnahme.

In der Gruppe F schiesst Romelu Lukaku das bereits qualifizierte Belgien gegen Aserbaidschan zum Gruppensieg.

Gruppe G: Serbien qualifiziert

Serbien – Bulgarien 2:2

Ein Punkt reichte Serbien am letzten Quali-Spieltag für die fixe EM-Teilnahme. Diese Aufgabe löste das Team von Trainer Dragan Stojkovic mit dem 2:2 im Heimspiel in Leskovac gegen Bulgarien. Serbien qualifiziert sich damit erstmals als eigenständiges Land für eine EM-Endrunde. Milos Veljkovic schoss die Gastgeber in der 16. Minute in Führung. Georgi Rusev (59.) und Kiril Despodov (69.) drehten dann aber vorübergehend die Partie für Bulgarien. Srdjan Babic gelang in der 82. Minute aber noch der vielumjubelte Ausgleich.

Ungarn – Montenegro 3:1

Montenegro besass zwar vor dem letzten Spieltag noch eine Chance auf die Qualifikation, war dafür aber auf eine Niederlage Serbiens angewiesen. In ihrer Partie der letzten Chance gingen die Montenegriner auswärts bei den bereits qualifizierten Ungarn in der 36. Minute durch Slobodan Rubezic in Führung. Die Gastgeber drehten dann aber die Partie dank einem Doppelpack von Dominik Szoboszlai (67./68.) und einem späten Treffer von Zsolt Nagy. Angesichts des Punktegewinns Serbiens gegen Bulgarien hätte Montenegro allerdings auch ein Sieg nichts gebracht. Die Ungarn machten derweil den Gruppensieg perfekt.

Gruppe F: Belgien sichert sich Platz 1

Belgien – Aserbaidschan 5:0

Dank einem klaren Erfolg gegen Aserbaidschan sicherte sich Belgien in Pool F den Gruppensieg. Das Team von Trainer Domenico Tedesco fing dank einem 5:0 in Brüssel das ebenfalls qualifizierte Österreich noch ab. Die grosse Figur war Romelu Lukaku. Der Stürmer der AS Roma schnürte mit seinen Toren in der 17., 26., 30. und 37. Minuten einen Viererpack. Bei den Gästen aus Aserbaidschan sah Eddy Israfilov bereits nach 24 Minuten die gelb-rote Karte. Für das Schlussresultat war Leandro Trossard kurz vor dem Abpfiff besorgt.

Schweden - Estland 2:0

Im bedeutungslosen letzten Spiel zwischen Schweden und Estland setzten sich die Skandinavier zuhause in Solna mit 2:0 gegen die vom Schweizer Thomas Häberli trainierten Gäste durch. Victor Claesson per Kopf (22.) und Emil Forsberg (55.) trafen für die Schweden.