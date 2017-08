Das sind die möglichen EL-Gegner von YB und Lugano

Nach der Champions League wird am Freitag die Gruppenphase der Europa League ausgelost. Die Schweizer Vertreter YB und Lugano könnten dabei auf attraktive Gegner treffen.

Arsenal, Milan oder Olympique Lyon – auch in diesem Jahr sind in der Europa League europäische Fussball-Schwergewichte vertreten. Mit den Young Boys und Lugano hoffen zwei Schweizer Vertreter auf renommierte Gegner in der Gruppenphase.

Die Auslosung in Monte-Carlo findet um 13 Uhr statt. Sie können diese bei uns in der Sport App oder auf srf.ch/sport im Livestream mitverfolgen.

Hier die Töpfe in der Übersicht. Welche Klubs wünschen Sie sich für YB und Lugano?

Topf 1 Arsenal

Zenit St. Petersburg

Olympique Lyon

Dynamo Kiew

Villareal Athletic Bilbao

Lazio Rom

AC Milan

Viktoria Pilsen

Salzburg FC Kopenhagen

Sporting Braga



Topf 2 Young Boys

Steaua Bukarest

Ludogorez Rasgrad

BATE Borisow

Everton Olympique Marseille

San Sebastian

Maccabi Tel Aviv

Lokomotive Moskau

Austria Wien

Hertha Berlin

Nizza

Topf 3 FK Astana

Partizan Belgrad

Hoffenheim 1. FC Köln

Rijeka

Vitoria Guimaraes

Atalanta Bergamo

Zulte-Waregem Sorja Luhansk

Rosenborg Trondheim

Sheriff Tiraspol

Hapoel Be'er Sheva



Topf 4 FC Lugano

Apollon Limassol

Basaksehir Istanbul

Konyaspor Vitesse Arnhem

Slavia Prag

Roter Stern Belgrad

Skenderbeu Korca

Fastav Zlin

AEK Athen

Vardar Skopje

Östersund

Nicht mit dabei ist der diesjährige Finalist Ajax Amsterdam. Die Niederländer scheiterten in den Playoffs an Rosenborg Trondheim.