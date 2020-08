«Hochspannend, attraktiv und sportlich wertvoll» – Andy Eglis Fazit zum Final-8-Turnier der Europa League in Deutschland fällt durchwegs positiv aus. «Die Qualität der Spiele war gut bis sehr gut. Die speziellen Umstände haben der Qualität keinen Abbruch getan», so der SRF-Experte.

Der Cup-Charakter in K.o.-Spielen sei hochspannend. «Als Fussballer möchtest du öfter unter solchen Bedingungen spielen», so Egli.

Qualität setzt sich trotzdem durch

Überraschungen seien so eher möglich, über den gesamten Turnierverlauf setzten sich die qualitativ besten Mannschaften aber trotzdem durch. Die Final-Paarungen in der Europa League (Sevilla gegen Inter Mailand) und der Champions League (Bayern München gegen PSG) bestätigen diese These.

Obwohl er Befürworter eines solchen K.o.-Systems ist, sieht Egli keine Zukunft für dieses Format. Der Grund: die Wirtschaftlichkeit. «Mehr Spiele versprechen mehr Geld. Diese Entwicklung kann man nicht wegdiskutieren.»

Wirtschaftliche Faktoren vs. Qualität

Der ehemalige Fussballprofi übt leise Kritik: «Ich sehe das Ganze mit einer gewissen Skepsis. Das Wachstum ist für die Weiterentwicklung (des Fussballs, Anm. d. Red.) nicht immer der entscheidende Faktor. Die Qualität des Fussballsports sollte das zentrale Element sein.»

Wenn es nach Egli ginge, würden die internationalen Wettbewerbe in Zukunft komplett im K.o.-System – also ohne Gruppenphase – ausgetragen werden. So wie das in früheren Jahren bereits der Fall war. Die Uefa dürfte in dieser Hinsicht kaum gleicher Meinung sein.