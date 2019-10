Keine andere Gruppe ist in der Europa League so eng wie die der Berner. Im Heimspiel gegen Feyenoord will YB deshalb nachdoppeln.

«Wir haben Blut geleckt und wollen nachdoppeln», sagt Christian Fassnacht. Er war es, der YB vor 3 Wochen in der Nachspielzeit zum umjubelten 2:1-Heimsieg gegen die Glasgow Rangers geschossen hatte. Nun will der Schweizer Meister am Donnerstag auch gegen Feyenoord Rotterdam siegen.

Das ist auch bitter nötig. Denn: Keine andere Europa-League-Gruppe ist so eng wie die der Berner. Alle 4 Teams stehen nach 2 Spielen bei 3 Punkten, und bisher gab es ausschliesslich Heimsiege.

Live-Hinweis Verfolgen Sie das Europa-League-Spiel zwischen YB und Feyennord Rotterdam ab 18:40 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App.

Punkte müssen her

Nach dem Gusto der Berner dürfte das im Stade de Suisse in Sachen Heimsiege gerne so weitergehen. «Es ist so eng in unserer Gruppe, wir müssen eigentlich fast punkten», sagt Fassnacht.

Fahren die Berner den nächsten Heimsieg ein? Ja, sie schlagen Rotterdam. Ja, sie schlagen Rotterdam. % Nein, sie verlieren im Stade de Suisse. Nein, sie verlieren im Stade de Suisse. % Es gibt ein Unentschieden. Es gibt ein Unentschieden. % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Und die Berner geben sich zuversichtlich. Die Klubs seien auf Augenhöhe, so Coach Gerardo Seoane. «Wenn wir in Bestform auftreten, wenn wir von Anfang an aktiv sind und nach vorne spielen, dann können wir gegen jeden Gegner bestehen.»

Die Serie der Gegentore

Seoane will mutig und offensiv spielen und hinten wenn möglich keinen Treffer kassieren. Wenn das gelingen sollte, dürfte YB sich doppelt freuen: In den letzten 20 Europacup-Partien hat YB immer ein Gegentor kassiert. Der YB-Coach sagt: «Solche Serien sind da, um gebrochen zu werden.»

Europa League Die YB-Gruppe in der Übersicht

Sendebezug: Abendbulletin, Radio SRF 1, 23.10.2019, 18:45 Uhr.