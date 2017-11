Erste EL-Pleite: YB entgleitet die Partie

Nur eine gute Halbzeit genügt bekanntlich nicht. Weil die Young Boys nach der Pause nicht mehr überzeugen konnten, gingen sie in der Europa League gegen Gruppenleader Dynamo Kiew beim 0:1 erstmals als Verlierer vom Platz.

Nicht länger ungeschlagen: Kiew kann die Berner empfindlich zurückbinden

Ungenügend: In den ersten 45 Minuten zieht YB aus seinen Vorteilen keinen Nutzen

Nackenschlag: Bujalski erzielt in der 70. Minute den einzigen Treffer der Partie

Die 0:1-Heimniederlage im Stade de Suisse kostet den Young Boys den 2. Platz in der EL-Gruppe B. Im Kampf um das europäische Überwintern besitzt nun Partizan Belgrad die besseren Karten. Die Serben haben nach dem 2:0-Heimsieg im hitzigen Duell mit Skenderbeu aus Albanien 2 Punkte mehr auf dem Konto.

In der engagierten Startphase war YB augenfällig bemüht, nach 3 Remis in der Europa-League-Kampagne endlich den ersten «Dreier» einzufahren. In der Dauerbrenner-Affiche gegen Dynamo Kiew strotzten die Platzherren zunächst nur so vor Selbstvertrauen und kontrollierten das Geschehen. Doch im Abschluss war ihnen das Glück nicht hold.

Eine Szene: Zwei YB-Chancen, null Tore

Bestes Beispiel dafür die 16. Minute: Nach einer Standardsituation traf Kasim Nuhu nur den Pfosten. Beim folgenden Abpraller von Jean-Pierre Nsame stand Roger Assalé unglücklich im Weg.

Lotomba: Vom Held zum Pechvogel

Symptomatisch dafür auch die Szene tief in der Nachspielzeit. Der 18. (!) Corner brachte nochmals Gefahr. Assalé fehlten nach der Hereingabe winzige Zentimeter, um den Ball in die Maschen zu spitzeln.

Das Team von Trainer Adi Hütter rannte zu diesem Zeitpunkt schon fast eine halbe Stunde lang einem Rückstand hinterher. In der 70. Minute bedeutete das 1:0 durch Witali Bujalski für die immer stärker aufkommenden Gäste einen Nackenschlag.

Die Retourkutsche der Ukrainer

Bitter auch, dass Jordan Lotomba die Niederlage einleitete. Der 19-Jährige hatte zunächst per Kopf ungenügend geklärt und wurde hinterher ausgedribbelt. In der CL-Qualifikation, als man bereits auf Dynamo Kiew getroffen war, war Lotomba noch der Held und erzielte in der Schlussphase kurz nach seiner Einwechslung das entscheidende 2:0.

Doch längst konnte Kiew den Spiess umdrehen. Es löste in Bern das Ticket für die K.o.-Phase, während der Super-League-Leader darum zittern muss.

