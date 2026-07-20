In Nyon wurden die nächsten Paarungen der Europacup-Qualifikation ausgelost.

Legende: Wohin geht's? Für Präsident Matthias Hüppi und den FC St. Gallen? Philipp Kresnik/freshfocus

Wenn der FC St. Gallen sein Duell in der Europa League mit Benfica Lissabon siegreich gestaltet, geht es für den Cupsieger in der 3. Qualifikationsrunde nach Österreich oder Schottland. Die Ostschweizer werden sich mit dem Verlierer des Duells zwischen Sturm Graz und Heart of Midlothian messen.

Bei einer Niederlage gegen Benfica würde der FCSG in der Conference-League-Quali landen. Dort ginge es gegen den Verlierer der Partie Sheriff Tiraspol (MDA) gegen Maccabi Tel-Aviv (ISR). Die Partien der 3. Runde werden jeweils am 6. und 13. August ausgetragen.

Conference League folgt

In der 3. Runde der Conference-League-Qualifikation könnten noch drei weitere Teams aus der Super League involviert sein. Diese möglichen Gegner hat ihnen die Auslosung beschert:

Der FC Lugano träfe auf Runavik (FRO) oder FC Koper (SVN).

Der FC Sion träfe auf Zimbru Chisinau (MDA) oder Noah Jerewan (ARM).

Der FC Vaduz träfe auf Istanbul Basaksehir (TUR) oder Inter Turku (FIN).

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