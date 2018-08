Nach dem Out in der 2. Runde der Champions-League-Qualifikation ist der Einzug in die Gruppenphase der Europa League für Basel das europäische Minimalziel. Dieses sah der Vizemeister im Hinspiel vor Wochenfrist zwischenzeitlich in die Ferne gerückt. Im Heimspiel gegen Limassol lag der FCB nach 53 Minuten plötzlich mit 1:2 im Hintertreffen.

Immerhin schaffte das Team von Marcel Koller noch die Wende. Dank dem 3:2-Sieg reicht den Baslern im Rückspiel auf Zypern ein Unentschieden zum Weiterkommen. «Wie wir das Spiel noch gedreht haben, hat mir sehr gefallen. Die Mannschaft hat Moral gezeigt», sagte Koller nach der Partie.

Jeder weiss, dass ein, zwei Prozent nachlassen nicht drinliegen.

Dennoch konnte der Trainer mit dem Auftritt seiner Mannschaft nicht zufrieden sein. Gegen einen bescheidenen Gegner war der FCB zwar besser, die Verteidigung zeigte sich aber bei beiden Gegentoren anfällig. Solche Aussetzer darf sich Basel beim heimstarken Limassol, das seine internationalen Heimspiele in Nikosia austrägt, nicht erlauben.

Dessen ist sich auch Koller bewusst: «Jeder weiss, dass es nicht drinliegt, ein, zwei Prozent nachzulassen», sagte er gegenüber der Basler Zeitung. Für das Rückspiel sei das wenig überzeugende Hinspiel aber auch ein Vorteil: «Wir wissen jetzt, dass wir uns im Rückspiel noch einmal voll reinhängen müssen. Es besteht keine Gefahr, dass wir uns in vermeintlicher Sicherheit wiegen.»

Es wird ein heisses Spiel und sicher nicht einfach für sie.

Obwohl vieles für den FCB spricht, glaubt man auch bei Limassol an die Chance auf das Weiterkommen. «Das 2:3 in Basel ist kein schlechtes Resultat für uns», sagte Stürmer Anton Maglica gegenüber Teleclub. «Ich hoffe, wir spielen zuhause ein bisschen besser, dann können wir den FCB raushauen.» Und der Serbe verspricht: «Es wird ein heisses Spiel und sicher nicht einfach für sie.»

