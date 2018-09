Toño, Truyols, Catala, Larena, Hevel, Barrera, Tete: So heissen 7 Spieler in der Startelf von AEK Larnaka am letzten Wochenende. Alle sind sie Spanier. An der Seitenlinie: Trainer Andoni Iraola, ein Spanier. Sportchef: Ander Murillo, ein Spanier.

«Auf Zypern lieben sie den Tiki-Taka-Fussball», begründete AEK-Mittelfeldspieler Jorge Larena gegenüber der spanischen Zeitung Ideal einst den Fokus auf iberische Spieler.

TV-Hinweis Verfolgen Sie die Partie AEK Larnaka-FC Zürich am Donnerstag ab 20:40 Uhr live auf SRF zwei.

Dies hat allerdings seinen Preis: Zum einen drohen Spieler aus dem eigenen Nachwuchs mangels Spielpraxis zu stagnieren. Zum andern werden Klubs vom Verband gebüsst, wenn sie in der Liga zu wenige einheimische Spieler einsetzen.

Quali: Sturm Graz weggefegt

Der FCZ muss sich am Donnerstag nicht nur vor Tiki-Taka hüten, sondern auch vor Larnakas Heimstärke: Mit 4:0 (Dundalk), 5:0 (Sturm Graz) und 3:0 (Trencin) schickten die Zyprer in der Qualifikation ihre Gäste heim. Immerhin: In der Gruppenphase spielt Larnaka nicht im Heimstadion, sondern im GSP-Stadion von Nikosia.

