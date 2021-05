Die «Red Devils» streben im Final der Europa League gegen Villarreal den ersten Titel seit vier Jahren an.

Manchester United will eine neue Ära starten

2017 feierte Manchester United die Titel in der Europa League und im Liga-Cup. Seither herrscht beim Traditionsklub eine Durststrecke. Am Mittwoch winkt im Final der Europa League in Danzig gegen Villarreal die Chance, endlich wieder einen Pokal zu gewinnen.

Ein Erfolg soll ein erster Schritt zurück zu den früheren glanzvollen Zeiten sein. «Eine Trophäe zu gewinnen, kann dir den Glauben schenken, und es kann dich auch hungrig nach mehr machen», sagte Trainer Ole-Gunnar Solskjaer. «Wenn man etwas gewinnt, will man einfach mehr gewinnen, man will immer wieder das Gefühl haben, eine Trophäe zu gewinnen.»

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den Final der Europa League zwischen Villarreal und Manchester United am Mittwoch ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App.

Suche nach einem Tor und eine mögliche Premiere

Gegen Villarreal wird es allerdings nicht einfach werden. Viermal standen sich die beiden Teams schon gegenüber, alle Spiele endeten 0:0. Gegen keinen Gegner hat Manchester United in seiner Klubgeschichte so viele Spiele bestritten, ohne dabei ein Tor zu erzielen.

Solskjaer könnte zudem für eine Premiere sorgen: Der 48-Jährige wäre der erste norwegische Trainer, der einen grossen internationalen Pokal gewinnt.

