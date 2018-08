Lange ist es her, seit der FC Basel das letzte Mal die europäische Gruppenphase verpasste. Wie kam es so weit?

17 Jahre sind vergangen, seit der FC Basel das letzte Mal nicht die Gruppenphase eines europäischen Wettbewerbs erreichen konnte. Streller, Ceccaroni, die Yakin-Brüder und Co. qualifizierten sich damals aufgrund des schlechten Abschneidens in der Saison 2001/02 nicht für das europäische Geschäft.

Wo liegt das Problem?

«In der Kabine war es extrem ruhig. Aber es wäre wichtig, dass auch mal einer sauer ist und eine Flasche in die Ecke knallt», meinte Trainer Marcel Koller laut der Tageswoche nach der Partie. Der FCB-Coach nahm seine Spieler in die Pflicht. Man habe «fast ein bisschen naiv gespielt» und «zu selten die Zweikämpfe gesucht.»

Doch auch Koller muss sich an die eigene Nase fassen. Seine Aufstellung am Donnerstag überraschte mit dem 18-jährigen Noah Okafor und dem eigentlichen Spielmacher Samuele Campo auf den Flügelpositionen. Campo fand nie ins Spiel und wurde zur Pause erlöst. Albian Ajeti, der von vielen in der Startformation erwartet worden war, kam.

Es wäre wichtig, dass auch mal einer sauer ist und eine Flasche in die Ecke knallt.

Ein weiteres Problem stellt die Verletzungssituation dar. Mit Jonas Omlin, Marek Suchy und Valentin Stocker fielen 3 Stammspieler aus. Ausserdem sei der temporäre Suchy-Ersatz Carlos Zambrano noch zu wenig fit für Einsätze.

Diejenigen Stimmen, die den Grund gar nicht bei der unmittelbaren Exekutive sehen, werden ebenfalls immer lauter. Veränderungen in den Strukturen prägen den Klub jetzt bereits seit über einem Jahr stark. Genau seit diesem Zeitpunkt ging es auch mit der Basler Leistung auf dem Platz bergab. Übertriebene Einsparungen und Lobbyismus werden der «neuen» Führung vorgeworfen. Verständlich, dass das Europa-League-Versagen letztlich auch an der Leitung des Klubs festgemacht wird.

