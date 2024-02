Die Youngs Boys stehen in der Europa League vor dem Aus. Der Glaube an ein Weiterkommen gegen Sporting Lissabon besteht dennoch.

Einen Sieg mit zwei Toren Differenz braucht YB, um im Playoff-Rückspiel gegen Sporting Lissabon zumindest die Verlängerung zu erreichen. Wäre das Unterfangen nicht schon schwierig genug, treten die Berner in einem Stadion an, das in dieser Saison (fast) uneinnehmbar ist.

17 Spiele absolvierte Sporting im Estadio Jose Alvalade XXI in dieser Saison bisher, 16 davon entschied das Team für sich – mit einer Bilanz von 58:10 Toren notabene. Nur in der Europa League ging Sporting einmal als Verlierer vom Platz. Einziger Bezwinger zuhause war in dieser Saison Atalanta Bergamo. Die Lombarden siegten Anfang Oktober mit 2:1 und sicherten sich in der Gruppe im Übrigen den ersten Platz.

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Highlights der Partie zwischen Sporting Lissabon und YB sehen Sie am Donnerstag in der Sendung «Europa League – Highlights» ab 23:50 Uhr.

YB-Trainer Raphael Wicky ist sich der schwierigen Ausgangslage bewusst, von einem «3:0 oder 4:1-Sieg müssen wir gar nicht erst reden». In erster Linie gehe es darum, zu gewinnen. «Um dies zu bewerkstelligen, müssen wir in vielen Aspekten besser sein als im Hinspiel. Danach schauen wir weiter.»

Bei der 1:3-Niederlage im Wankdorf waren dem Walliser vor allem die Entstehung der Gegentore ein Dorn im Auge. «Es waren sehr einfache Tore und wenn man auf diesem Niveau gewinnen will, darf das nicht passieren.» Um eine Topmannschaft wie Sporting zu schlagen, müsse man einen «perfekten Match» abliefern. Er sei aber überzeugt, dass seine Mannen dies in der portugiesischen Hauptstadt hinkriegen werden.

05:41 Video Unglückliches YB muss im Hinspiel gegen Sporting unten durch Aus Sport-Clip vom 15.02.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 41 Sekunden.

Dernière für Captain Lustenberger?

Captain Fabian Lustenberger, der in der Innenverteidigung den gesperrten Mohamed Ali Camara ersetzen wird, führt den mentalen Aspekt ins Feld. Man habe schon im Hinspiel gemerkt, dass Sporting mit dem Selbstverständnis eines Teams in Topform antritt. «Wir dürfen nicht mit Angst oder Ehrfurcht, sondern müssen mit vollem Selbstvertrauen in die Partie gehen. Wir müssen den Glauben haben, dass wir hier etwas holen können.»

Audio Lustenberger: «Müssen diesen Glauben haben» 00:48 min Bild: IMAGO / MIS abspielen. Laufzeit 48 Sekunden.

Es ist durchaus im Eigeninteresse Lustenbergers, dem europäischen Abenteuer ein weiteres Kapitel hinzufügen. Sein 23. Auftritt in der Europa League könnte sein letzter in diesem Wettbewerb sein, sollte es den Young Boys nicht wie 2021 gelingen, ein favorisiertes Team auszuschalten – wie damals Bayer Leverkusen (4:3, 2:0). Sein Vertrag bei den Young Boys läuft im Sommer aus, und der Spieler liess bereits vor der Saison durchblicken, dass diese Spielzeit seine letzte als Profi sein könnte.