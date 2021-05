Villarreal greift am Mittwoch im Final der Europa League nach dem 1. Titel überhaupt in der Klub-Geschichte.

Spanier in EL ungeschlagen

Mit 6 Titeln (inkl. Uefa-Cup) ist Sevilla Rekordhalter in der Europa League. Der heimliche EL-König ist allerdings das Team aus Villarreal. 87 Partien hat das «gelbe U-Boot» in diesem Wettbewerb bestritten und dabei 49 Siege eingefahren – beides ist Rekordwert.

Die meisten Europa-League-Spiele Klub Spiele Siege Villarreal 87 49 Salzburg 74 39 Sporting Lissabon 70 32 Lazio Rom 70 30 Dinamo Kiew 70 27

Zudem hat Villarreal einen Trainer, der weiss, wie Europa League geht: Unai Emery triumphiert mit Sevilla dreimal (2014-2016) und jagt seinen 4. Titel – was ebenfalls Rekord wäre.

Villarreal hingegen steht zum ersten Mal in einem Europacup-Endspiel und hofft auf den 1. Titel in der Klubgeschichte überhaupt. Und die Spanier sind – zumindest auf europäischer Ebene – in Form.

Das Emery-Team ist ungeschlagen in den Final eingezogen und könnte als 7. Team in der Geschichte des Uefa-Cups/Europa League den Titel ohne Niederlage gewinnen. Zuletzt gelang dies Chelsea in der Saison 2018/19.

Ein Rekord im 50. Endspiel der Europacup-Geschichte winkt auch Juwel Yeremi Pino: Gewinnt Villarreal den Titel und kommt der Spanier zum Einsatz, wäre er mit 18 Jahren und 218 Tagen der jüngste Gewinner in diesem Wettbewerb.