Legende: Will das tobende Publikum hören Chris Bedia nach seinem Siegtreffer. Freshfocus/Urs Lindt

Servette gewinnt in der Europa League gegen Sheriff Tiraspol zuhause mit 2:1.

Die Genfer drehen die Partie im Stade de Genève dank 2 späten Toren.

Die Chancen auf ein europäisches Überwintern stehen für Servette nun sehr gut.

Im anderen Spiel der Gruppe setzt sich Slavia Prag mit 2:0 gegen die AS Roma durch.

Es hatte eigentlich so kommen müssen: Eine granatfarbene Angriffswelle nach der anderen rollte in der 2. Halbzeit auf das Tor von Tiraspol-Goalie Maxym Koval zu. Am Ende standen bei Servette 27 (!) Abschlüsse zu Buche. Doch es dauerte bis in die 84. Minute, bis das Heimteam reüssierte.

Steve Rouiller traf zum vielumjubelten und hochverdienten 1:1-Ausgleich. Der Routinier versenkte nach einer Parade von Koval einen herrenlosen Ball im gegnerischen Tor. Die Westschweizer waren wieder im Geschäft.

Bedia bleibt eiskalt

Gleich im Gegenzug hätte Sheriff die Genfer Euphorie beinahe im Keime erstickt: David Ankeye stand plötzlich alleine vor Jérémy Frick, blieb aber am Bein des Goalies hängen.

Servette liess sich davon nicht beeindrucken und powerte weiter. In der 2 Minute der Nachspielzeit und nach dem 12. Eckball zeigte der Schiedsrichter plötzlich auf den Penaltypunkt im Sheriff-Strafraum: Armel Zohouri hatte Joker Jérémy Guillemenot zurückgehalten und flog mit Gelb-Rot vom Platz. Chris Bedia übernahm die Verantwortung und schoss die Genfer zum so wichtigen Heimsieg.

Unglücksrabe Severin

Die Partie hatte denkbar schlecht begonnen aus Genfer Sicht: In der 12. Minute lenkte Yoan Severin eine Hereingabe von Sheriff-Stürmer Jerome Ngom unglücklich ins eigene Tor ab. Goalie Frick wurde auf dem falschen Fuss erwischt und blieb chancenlos. Ngom hatte sich zuvor auf dem Flügel grenzwertig gegen Bradley Mazikou durchgesetzt.

In der Folge stellten die Moldawier ihre Offensivbemühungen grösstenteils ein und kamen nur noch sporadisch nach Kontern zu Halbchancen. Servette dagegen drückte auf den Ausgleich. Alleine Bendeguz Bolla scheiterte gleich mehrfach am Tornetz oder den Fäusten von Koval. Bedia hatte zudem vor der Pause aus bester Position zu hoch gezielt – der Ball war allerdings auch unglücklich aufgesprungen.

Prag schlägt Rom

In der Tabelle liegt Servette dank dem 1. Sieg nun 3 Punkte vor Schlusslicht Sheriff auf Platz 3. Dieser würde für die Teilnahme an den Sechzehntelfinals in der Conference League berechtigen.

Im 2. Spiel der Gruppe G setzte sich Slavia Prag gegen die AS Roma mit 2:0 durch. Vaclav Jurecka (50.) und Lukas Masopust (74.) trafen beim Heimsieg. Damit stehen die beiden Teams nun punktgleich an der Spitze der Tabelle.

So geht es weiter

Bereits am Sonntag geht es für Servette in der Super League weiter: Die Genfer empfangen Schlusslicht Basel. In der Europa League treffen sie noch zuhause auf Rom (30.11.) und spielen auswärts bei Slavia Prag (14.12.).