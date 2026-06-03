Goalie Gregor Kobel spricht bei der 1. Nati-Medienkonferenz im Rahmen der WM 2026 über die ersten Stunden in den USA.

Goalie Gregor Kobel kam die Ehre zu, bei der ersten Nati-Medienkonferenz im Rahmen der WM 2026 Auskunft zu geben. Einen Tag nach dem Flug von Zürich nach Los Angeles und der Reise ins Camp in San Diego nahm der 28-Jährige auf dem Podium in der San Diego Jewish Academy Platz und sprach zu den Medienvertretern – auch in stilsicherem Englisch.

Denn zuerst beantwortete Kobel Fragen von internationalen Presseleuten. Dabei ging es etwa um geplante Aktivitäten in San Diego oder die Frage, warum die Einwohner San Diegos die Schweizer Nati anfeuern sollten. «Es ist schön, auch mal mit lokalen Leuten zu sprechen und mal etwas andere Fragen zu haben», lächelte Kobel.

Um eine bestimmte Frage kam der BVB-Torhüter nicht herum: jene nach dem weiterhin abwesenden Breel Embolo. «Auf dem Platz kennen wir seine Qualitäten. Als Typ ist er eine Frohnatur, bringt immer eine gute Stimmung rein. Deshalb vermissen wir ihn sehr und hoffen, dass er bald da ist», sagte Kobel mit einem Schmunzeln.

Passend zum Thema Gerichtsverfahren als Problem Deshalb muss Embolo weiter auf seine Reisegenehmigung warten

«Finde es wichtig, dass man etwas rauskommt»

Der Zürcher selbst hingegen ist – auch dank einer kleinen Dosis Melatonin gegen den Jetlag – gut in Kalifornien angekommen. Seine erste Nacht im Hotel «Fairmont Grand Del Mar» sei überraschend positiv verlaufen. Nun gelte es, den Rhythmus so schnell wie möglich anzunehmen. Allgemein zeigte sich Kobel sehr zufrieden mit der Unterkunft, die er bestens kennt. Mit Borussia Dortmund logierte er in der Vergangenheit auch schon im Luxushotel.

«Wir haben einen grossen Aussenbereich. Da kann man am Abend zum Beispiel auch die NBA-Finals schauen. Es hat Tischtennis-Tische. Ich finde es sehr wichtig, dass man etwas rauskommt, dass man draussen zusammen Zeit verbringen kann. Das ist gut für die Stimmung, für die Teamchemie», erklärte Kobel – und gab zu, im NBA-Playoff-Final den New York Knicks (vs. die San Antonio Spurs) die Daumen zu drücken.

Eine gute Stimmung im Team – ein enorm relevanter Faktor gerade während einer WM, betonte Kobel: «Es ist sehr wichtig, zusammen eine gute Zeit zu haben, um dann bereit zu sein, wenn es ernst gilt. Während eines Turniers kann so etwas entstehen.»