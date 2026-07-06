Neymar hat nach dem WM-Aus Brasiliens seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft angekündigt. «Ich habe es versucht, ich habe es wirklich versucht. Jetzt ist es zu Ende. Hier habe ich es begonnen, hier habe ich aufgehört», sagte der 34-Jährige nach dem 1:2 im Achtelfinal gegen Norwegen in East Rutherford im brasilianischen Fernsehen.

Im Stadion im US-Bundesstaat New Jersey hatte Neymar 2010 sein erstes Länderspiel bestritten. Insgesamt lief der frühere Star des FC Barcelona und Paris Saint-Germain 130 Mal für sein Land auf und erzielte dabei 80 Tore. Er ist damit vor Pelé Rekordtorschütze der «Seleção».

Macht Ancelotti weiter?

Vor der WM in den USA, Mexiko und Kanada war Neymar, den in seiner Karriere immer wieder Verletzungen plagten, von Trainer Carlo Ancelotti überraschend in den brasilianischen Kader berufen worden. Zuvor hatte er seit Ende 2023 kein Länderspiel mehr absolviert. Bei der WM kam er dann im letzten Gruppenspiel gegen Schottland sowie gegen Norwegen zum Einsatz, gegen die Skandinavier gelang ihm per Elfmeter der späte Anschlusstreffer (90.+10).

Ob hingegen Ancelotti den weiteren Umbruch Brasiliens selbst verantworten wird, ist offen. Er sei «schon immer sehr leidenschaftlich bei diesem Job, seit ich ein Kind war», betonte der 67-jährige Italiener, «und solange ich leidenschaftlich bin, werde ich diesen Job weiter machen.» Man werde lernen, mit der aktuellen Enttäuschung umzugehen, schloss Ancelotti: «Wir werden diese Niederlage nehmen und wir werden sie als Treibstoff für den neuen Zyklus nutzen.»