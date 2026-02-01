Argentinien gewinnt den Halbfinal an der WM 2026 in Atlanta/USA gegen England mit 2:1.

Die «Albiceleste» dreht dabei in der Schlussphase einen Rückstand.

Lionel Messi bereitet beide Tore vor.

Im Final am Sonntag in East Rutherford wartet Spanien auf die Argentinier (ab 21:00 Uhr live bei SRF).

Auf den beiden Flügelpositionen hatte Thomas Tuchel im Verlauf der WM-Endrunde viel rotiert, so auch für den Halbfinal. Und einmal mehr schien sich der England-Coach für das richtige Duo entschieden zu haben. Morgan Rogers, an der WM zuvor erst einmal in der Startformation gestanden, war für die Hereingabe zuständig, Anthony Gordon vollstreckte in der Mitte zum 1:0 (55.).

Es war der so langersehnte Dosenöffner in einer zuvor äusserst zähen Partie. Allerdings ausschliesslich für die Argentinier, die nun vehement auf den Ausgleich drückten.

In der 69. Minute kam der eingewechselte Nico Gonzalez nach einer punktgenauen Flanke von Lionel Messi aus bester Position zum Kopfball. Jordan Pickford packte sein ganzes Können aus und kratzte den Ball von der Linie. Und kurz darauf rettete der Pfosten die Engländer, als Alexis Mac Allister ebenfalls mit dem Kopf scheiterte. Die «Three Lions» schienen ausgebrüllt zu haben, es kam gar nichts mehr vom Tuchel-Team. Und das sollte sich rächen:

85. Minute : Enzo Fernandez nimmt nach einem Messi-Querpass aus 20 Metern Mass und trifft zum verdienten 1:1.

: Enzo Fernandez nimmt nach einem Messi-Querpass aus 20 Metern Mass und trifft zum verdienten 1:1. 90. +2 Minute: Nach einem weiteren Pfostenschuss von Mac Allister findet der Ball über Umwege zu Messi. Dieser schlägt eine präzise Flanke auf den eingewechselten Lautaro Martinez. Im Gegensatz zu seinen Kollegen ist der Inter-Stürmer mit dem Kopf erfolgreich und bringt das Stadion zum Beben.

England konnte auch in den Schlussminuten nicht mehr reagieren. Während die Briten ihren 1. WM-Final seit 1966 verpassen, bleibt Argentinien weiter auf Kurs Richtung Titelverteidigung.

Argentinier hart an der Grenze

Bis zum 1:0 der Engländer waren den Fans im Atlanta-Stadion wenige fussballerische Highlights geboten worden. An Intensität und Leidenschaft mangelte es nicht, doch die beiden Offensiven waren praktisch inexistent. Zur Pause lag der xG-Wert (zu erwartende Tore) bei beiden Teams unter 0,1.

Argentinien lotete vor allem zu Beginn die Grenzen des Erlaubten aus und stand den Engländern auf den Füssen herum. So gingen die Emotionen auf beiden Seiten mehrfach hoch, auf sowie neben dem Feld.

In dieser Phase lieferte der Halbfinal ein historisches Novum: Zum ersten Mal in der WM-Geschichte gab es in den ersten 30 Minuten eines Spiels keinen einzigen Torschuss zu verzeichnen.

So geht es weiter

Im Kampf um den WM-Titel misst sich Argentinien am Sonntagabend mit Spanien (21:00 Uhr). Die Iberer hatten sich am Dienstag gegen Frankreich durchgesetzt. Bereits am Samstagabend (23:00 Uhr) kommt es im Spiel um Platz 3 zum Duell der beiden Unterlegenen England und Frankreich. Beide Spiele zeigen wir wie gewohnt live auf SRF zwei und in der Sport App.

WM 2026