2007 hielt Argentiniens Lionel Messi Spaniens Lamine Yamal in den Armen. Am Sonntag spielen die beiden um den WM-Titel.

Ein Foto, das nun noch einmal eine ganz andere Dimension erreicht

Legende: Eigentlich zu kitschig, um wahr zu sein Lionel Messi badet Lamine Yamal im Jahr 2007. Keystone/Joan Monfort

Das Foto dürfte dem eingefleischten Fussball-Fan nicht neu sein, ging es doch erstmals schon vor zwei Jahren während der EURO in Deutschland viral. Doch seit dem späten Mittwochabend und der Final-Qualifikation von Argentinien an der WM hat das Bild aus dem Jahr 2007, auf dem ein 20-jähriger Lionel Messi den erst fünf Monate alten Lamine Yamal badet, nochmals eine ganz andere Bedeutungs-Dimension erreicht.

Am kommenden Sonntag, 19 Jahre nach der Entstehung des Fotos, stehen sich Messi und Yamal in New York im WM-Final gegenüber – als grösste Hoffnungsträger ihrer Nationen.

Wink des Schicksals

Das Bild von Messi und Yamal war im Jahr 2007 Teil eines Kalenders, welchen der FC Barcelona gemeinsam mit einer Lokalzeitung herausgab. Der Erlös wurde an das Kinderhilfswerk Unicef gespendet. Die Idee war, verschiedene Spieler von Barcelona mit Kindern zu fotografieren, an der Aktion nahmen Hunderte von Familien teil.

Das Schicksal wollte es wohl so, dass ausgerechnet Baby Yamal ausgewählt wurde, um sich mit Messi ablichten zu lassen. Während der 39-jährige Messi inzwischen als grösster Spieler aller Zeiten gilt, sehen viele im kürzlich 19 Jahre alt gewordenen Yamal seinen Nachfolger.

Der WM-Final am Sonntag könnte somit auch symbolischen Charakter haben. Sollte Yamals Spanien Messis Argentinien bezwingen, wäre die Wachablösung perfekt.

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