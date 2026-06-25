Das Nationalteam bleibt ein Strassenfeger: Bis zu 1,23 Millionen sahen das 2:1 über Kanada.

Legende: Alle Augen sind auf die Nati gerichtet Wie hier beim Public Viewing der Partie gegen Kanada in Bern. Freshfocus/Claudio de Capitani

Bis zu 1,23 Millionen Menschen verfolgten das entscheidende Spiel der Schweizer Nationalmannschaft um den Gruppensieg gegen Gastgeber Kanada auf SRF zwei. Dies entspricht einem Marktanteil von 76,4 Prozent. Rund 580’000 Starts erreichte die Partie auf den SRF-Onlineplattformen. Public Viewings sind in der Zahlenstatistik nicht berücksichtigt.

Das Interesse an den Partien der Schweiz bleibt damit nicht nur stabil, es hat sich sogar kontinuierlich gesteigert: Gegen Bosnien-Herzegowina hatten bis zu 1,14 Millionen eingeschaltet, gegen Katar im Startspiel waren es bis zu 1,09 Millionen gewesen.

Gespannt sein darf man, wie viele Schweizerinnen und Schweizer im Sechzehntelfinal der Nati einschalten. Schliesslich findet dieses am Freitag, 3. Juli, bereits um 5 Uhr morgens (MESZ) statt.

Quelle TV: Mediapulse TV Data (TV Analytics), Deutsche Schweiz, Personen 3+ inkl. Gäste, SRF zwei, 24.06.2026, Rt-T / MA-%, All TV Platforms, Overnight, vorläufige Daten

Quelle Online: Eigenplattformen SRF Online (Mapp Intelligence), 24.06.2026, Media Views, Livestreams FIFA WM 2026

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