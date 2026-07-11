Der Rasen aus dem Final-Stadion kommt nach der WM unter die Leute.

Legende: Kostbares Grün Die Fifa macht den Rasen im New-York-New-Jersey-Stadion zu Geld. imago images/Kirchner-Media

Bei dieser WM wird sogar der Final-Rasen verkauft. Schon mehr als eine Woche vor dem Endspiel können Fussball-Fans im Shop des Weltverbands Fifa Teile des Spielfelds erwerben, auf dem am 19. Juli in East Rutherford um den Pokal gespielt wird.

Für umgerechnet jeweils rund 360 Franken bietet die Fifa die kleinen Rasenstücke zum Erwerb an. Der Verband weist extra darauf hin, dass die Einzelteile erst nach der Partie verschickt werden – und nach derzeitigem Stand nur in den USA, nach Grossbritannien und Europa.

«Luxusvariante» für 2300 Franken

Die Rasenteile seien dauerhaft konserviert in einem hochwertigen Acrylblock und mit einem USB-Stick mit Echtheitszertifikat kombiniert. Jedes Exemplar würdige «eines der grössten Sportereignisse der Welt». Auf der Homepage des Herstellers werden zudem noch weitere Editionen des Souvenirs angeboten – mit zusätzlichen Extras und in der teuersten Kategorie sogar für rund 2300 Franken pro Stück.

Die WM in den USA, Mexiko und Kanada ist für die Fans vor Ort kostspielig. Die teuren Ticketpreise und exorbitante Transportkosten machen seit Wochen Schlagzeilen.