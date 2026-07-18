So kam Argentinien in den WM-Final: Wir haben den Weg noch einmal nachgezeichnet.

Immer knapp, immer spät, doch letztlich immer siegreich

Legende: Mit seinen Toren Wegbereiter Enzo Fernandez. AP Photo/Rebecca Blackwell/Keystone

Gruppenphase: 3 Spiele, 9 Punkte

Wirklich gefordert wurde Argentinien in der Vorrunde nicht. Der Titelverteidiger marschierte mit 3 Siegen aus 3 Partien durch und konnte sogar einige Leistungsträger schonen.

Sechzehntelfinal: 3:2 n.V. vs. Kap Verde

Eines der spektakulärsten Duelle der gesamten WM lieferte sich Argentinien im Sechzehntelfinal mit Kap Verde. Gegen den überraschenden Aussenseiter und WM-Debütanten setzte sich das Team von Lionel Scaloni nur dank einem Eigentor in der Verlängerung durch.

Achtelfinal: 3:2 vs. Ägypten

Bis zur 79. Minute lagen die Argentinier gegen Ägypten mit 0:2 zurück. Dann folgte jedoch das wundersame Comeback. In der 92. Minute köpfelte Enzo Fernandez den grossen Favoriten doch noch in den WM-Viertelfinal.

Viertelfinal: 3:1 n.V. vs. Schweiz

Gegen die Nati musste der Titelverteidiger zum zweiten Mal an diesem Turnier in die Verlängerung. Erst ein Traumtor von Julian Alvarez entschied die Partie zugunsten der in Überzahl spielenden Argentinier.

Halbfinal: 2:1 vs. England

Im Halbfinal lieferten die Argentinier die nächste Aufholjagd ab. 0:1 lagen die Südamerikaner zurück, ehe Enzo Fernandez und Lautaro Martinez die Partie mit zwei Toren in den Schlussminuten noch drehten. Immer war es eng, doch Argentinien steht zum zweiten Mal in Folge im WM-Final und will den Titel dort verteidigen.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den WM-Final zwischen Spanien und Argentinien in New York live auf SRF zwei und in der SRF Sport App. Ab 19:00 Uhr stimmen wir Sie auf das grosse Endspiel ein. Anpfiff ist um 21:00 Uhr. Die Partie kommentiert Sascha Ruefer. Im Studio diskutiert Moderator Rainer Maria Salzgeber mit den Gästen Fabian Frei, Peter Zeidler und Mladen Petric.

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