Der WM-Viertelfinal gegen Argentinien wird für die Nati wieder zum «richtigen» Auswärtsspiel.

Legende: Berühmtberüchtigt für seine Lautstärke Das Arrowhead Stadium in Kansas City. Julian Finney/FIFA/Getty Images

Viermal trat die Schweiz an der Fussball-WM 2026 bislang als «Heimteam» an – weder gegen Bosnien-Herzegowina, Kanada, Algerien noch Kolumbien genoss sie aber den Stimmungsvorteil. Besonders offensichtlich war es im WM-Achtelfinal gegen die «Cafeteros» im BC Place von Vancouver: Noch am Tag nach dem Spiel dröhnten die Ohren von der Lautstärke der gegnerischen Fans auf den Rängen.

Ändern dürfte sich das auch im Viertelfinal gegen Argentinien, in dem die Nati offiziell das Gastteam ist, nicht – im Gegenteil. Denn die Anhänger des amtierenden Weltmeisters sorgten bislang in Nordamerika für tolle Stimmung auf den Rängen.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den Viertelfinal zwischen der Schweiz und Argentinien sehen Sie in der Nacht auf Sonntag live auf SRF zwei. Anpfiff in Kansas City ist um 03:00 Uhr. Bereits ab 01:30 Uhr stimmen Sie Paddy Kälin und Experte Beni Huggel vor Ort auf die Partie ein.

Ruhe ist im Arrowhead ein Fremdwort

Dazu kommt, dass das Stadion in der nächsten K.o.-Runde berüchtigt für seine Lautstärke ist. Im Arrowhead Stadium in Kansas City wurde im September 2014 ein offizieller Rekord aufgestellt. Niemals zuvor oder danach war es bei einem Sportevent lauter, als die gemessenen 142,2 Dezibel, die bei der NFL-Partie zwischen den Kansas City Chiefs und den New England Patriots gemessen wurden.

Und schon 24 Jahre zuvor hatte das Publikum im Arrowhead für Aufsehen gesorgt: Beim Duell zwischen den Chiefs und den Denver Broncos um Star-Quarterback John Elway mussten die Schiedsrichter das Publikum ermahnen, leiser zu sein, damit Elway Anweisungen geben konnte.

Das Arrowhead auf Abschiedstournee

Auch die argentinischen Fans sind berüchtigt für ihr leidenschaftliches Anfeuern. In der Schlussphase des Achtelfinal-Siegs über Ägypten brachten sie die Kameras zum Wackeln, als Enzo Fernandez das Comeback zum 3:2 perfekt machte. Am Samstagabend werden sie die grosse Mehrheit der 69'045 Sitze besetzen und für ein Spektakel sorgen.

Für das Arrowhead Stadium wird der Viertelfinal zwischen Argentinien und der Schweiz die letzte von sechs Partien an der laufenden WM sein. Argentinien durfte hier bereits zum Auftakt gegen Algerien Luft schnuppern und siegte mit 3:0. Und auch sonst befindet sich das 1972 fertiggestellte Stadion auf Abschiedstournee. Auf die Saison 2031 hin planen die Chiefs nämlich einen Umzug in eine brandneue Arena. Das Arrowhead soll danach abgerissen werden.