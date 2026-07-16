US-Präsident wird mit dem Final seinem ersten WM-Spiel beiwohnen – und das ganz sicher nicht in einer Nebenrolle.

Legende: Wird sein erstes WM-Spiel besuchen US-Präsident Donald Trump. Reuters/Amanda Perobelli

Zum WM-Final mit Lionel Messi und Lamine Yamal taucht Donald Trump dann doch noch auf. Mit Ausnahme seiner Einmischung im Rote-Karten-Skandal um US-Profi Folarin Balogun hat sich der US-Präsident beim XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko bislang komplett rausgehalten und nicht ein Spiel besucht.

Die Befürchtungen, dass die WM von Trump überschattet werde, haben sich nicht bestätigt. Am Sonntag beim Final zwischen Spanien und Argentinien (21:00 Uhr, live bei SRF) führt aber kein Weg am mächtigsten Mann der Welt vorbei – zumindest nicht für den neuen Weltmeister.

Pokalübergabe: Nicht Infantino, sondern Trump

Denn Trump wird bei der Siegerehrung nicht nur in einer Reihe stehen mit Fifa-Präsident Gianni Infantino und gemeinsam mit weiteren Repräsentanten des Weltfussballs Hände schütteln und Glückwünsche aussprechen, wie das in der Vergangenheit üblich war. Gut einen Monat nach seinem 80. Geburtstag will er den goldenen Pokal an den Captain der Weltmeistermannschaft, entweder Argentiniens Messi oder Spaniens Rodri, übergeben. So hat es Infantino angekündigt.

Die Beziehung der beiden wird mit grossem Argwohn beobachtet. Für Trump erfand Infantino einen Fifa-Friedenspreis und überreichte dem Politiker bei der WM-Auslosung mit viel Brimborium einen goldenen Pokal und eine Medaille, die sich Trump selbst umhängte. «Das ist eine der grössten Ehren meines Lebens», berichtete Trump damals.

Trump crasht Siegerfotos

Der WM-Final ist nicht die erste Siegerehrung der Fifa, die Trump übernimmt. Schon vor einem Jahr kam er ins NFL-Stadion der New York Giants und der New York Jets. Von der Tribüne aus verfolgte er das Endspiel der Klub-WM zwischen Paris Saint-Germain und Chelsea. Danach war es Trump, der den Pokal an Captain Reece James übergab – und auf der Bühne stehen blieb.

Legende: Will auch dabei sein Donald Trump mitten im Siegerfoto der Chelsea-Spieler. Keystone/Jacquelyn Martin

Reece schaute Trump mit dem Pokal in der Hand erst fragend an und reckte die Trophäe schliesslich jubelnd in die Höhe, während Trump inmitten der Chelsea-Profis stand. Dass auch der neue Weltmeister die ersten Siegerfotos mit dem US-Präsidenten teilen muss, ist deswegen nicht unwahrscheinlich.