Sie haben abgestimmt: Diese Schweizer Spieler haben im WM-Achtelfinal gegen Kolumbien am meisten überzeugt.

Legende: Überzeugte das fachkundige SRF-Publikum Gregor Kobel. Keystone/AP/Lindsey Wasson

Nicht ganz überraschend haben die User von SRF Sport Gregor Kobel zum «Man of the Match» gegen Kolumbien gewählt. Der Schweizer Goalie behielt im WM-Achtelfinal während 120 Minuten eine weisse Weste und glänzte im siegreichen Penaltyschiessen mit einer wichtigen Parade. Als Lohn dafür gabs im Schnitt fünfeinhalb von sechs Sternen.

Auch Nico Elvedi, der in der Abwehr ohne Fehl und Tadel blieb, erhielt mehr als fünf Sterne. Dahinter folgen Denis Zakaria und Ruben Vargas, der mit seinem Penalty das Weiterkommen sicherte.

Am anderen Ende der Skala figuriert Ardon Jashari. Der zur Pause ausgewechselte Mittelfeldmann wurde mit etwas mehr als drei Sternen am tiefsten bewertet.

Es wurden nur Spieler berücksichtigt, die mindestens 15 Minuten Einsatzzeit hatten.

WM 2026