Legende: Kritische Fans Der Zorn über die hohen Ticketpreise richtet sich auch gegen Fifa-Präsident Gianni Infantino. imago images/DeFodi Images

Wer den WM-Final zwischen Europameister Spanien und Titelverteidiger Argentinien am Sonntag in East Rutherford live erleben will, muss mitunter ein Vermögen investieren.

Für Spitzenpreise von 2,3 Millionen US-Dollar wurden zwei Tage vor Anpfiff Tickets auf der offiziellen Weiterverkaufsplattform der Fifa angeboten. Offiziell ist das Endspiel ausverkauft. Über die Fifa können Fans ihre Tickets jedoch weitergeben – den Preis bestimmen die Verkäufer selbst, ohne bindende Obergrenze.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den WM-Final zwischen Spanien und Argentinien in New York live auf SRF zwei und in der SRF Sport App. Ab 19:30 Uhr stimmen wir Sie auf das grosse Endspiel ein. Anpfiff ist um 21:00 Uhr. Die Partie kommentiert Sascha Ruefer. Im Studio diskutiert Moderator Rainer Maria Salzgeber mit den Gästen Fabian Frei, Peter Zeidler und Mladen Petric.

Das sorgt für teils astronomische Summen. Besonders skurril: Wer glaubt, für den Millionenpreis das Spiel exklusiv und in prominenter Gesellschaft verfolgen zu können, irrt. Teilweise liegen die Plätze im Oberrang der Haupttribüne – weiter vom Spielfeld entfernt geht es kaum. Zahlreiche weitere Angebote liegen ebenfalls deutlich über der Marke von 100'000 Dollar, das günstigste Ticket kostet rund 7200 Dollar.

Fifa kassiert

Die Fifa verdient am Wucher auf dem Zweitmarkt kräftig mit: Der Weltverband behält sowohl vom Käufer als auch vom Verkäufer jeweils 15 Prozent des Verkaufspreises ein. Würde eines der für 2,3 Millionen Dollar angebotenen Tickets tatsächlich verkauft, flössen allein knapp 690'000 Dollar an Gebühren an den Verband.

Bereits die offiziellen Verkaufspreise hatten für Diskussionen gesorgt. Ursprünglich rief die Fifa für die Finaltickets je nach Kategorie zwischen 800 und 11'000 Dollar auf – deutlich mehr als bei der WM 2022 in Katar, als die teuerste Eintrittskarte für das Endspiel rund 1600 Dollar gekostet hatte. Selbst US-Präsident Donald Trump zeigte sich erstaunt: «Ich würde das nicht bezahlen, um ehrlich zu sein.»

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