Legende: War nach dem Schlusspfiff untröstlich Jordan Pickford. Reuters/Paul Childs

Jordan Pickford war auf alles vorbereitet – nur nicht darauf, dass sein Penalty-Spickzettel nach dem WM-Aus ausgerechnet die Argentinier zum Lachen bringen würde.

Statt im Elfmeterschiessen zum Einsatz zu kommen, landeten die geheimen Informationen des englischen Nationaltorhüters in den Händen des Finalisten – und wurden zum Hit in den sozialen Medien.

Arbeit war umsonst

Auf seiner Trinkflasche klebte ein Zettel mit Notizen, in welche Ecke die einzelnen argentinischen Schützen bevorzugt schiessen – und wohin Pickford entsprechend springen wollte. Dazu kam es allerdings nie: Argentinien gewann den Halbfinal nach einem späten Doppelschlag noch mit 2:1 in der regulären Spielzeit und zog ohne Penaltyschiessen in den Final gegen Spanien ein.

Lionel Messi und mehrere Mitspieler studierten nach dem Schlusspfiff neugierig den umsonst geschriebenen Spickzettel, schmunzelten und reichten die Flasche untereinander weiter. Der Fitnesstrainer der Argentinier, Luis Martin, teilte ein entsprechendes Bild auf Instagram und schrieb spöttisch: «Schade, dass wir nicht denselben Plan hatten.» Später löschte er den Beitrag.