In zahlreichen Rankings landet das WM-Auswärtsshirt der Nati auf den hinteren Positionen.

Legende: Ob es Dan Ndoye geahnt hatte? Das Nati-Shirt – hier beim Test in Norwegen erstmals im Einsatz – hat es in der öffentlichen Gunst schwer. KEYSTONE/Cyril Zingaro

Die sportlichen Ambitionen der Schweiz für die anstehende Fussball-WM sind gross. Der erstmalige Vorstoss in die WM-Viertelfinals soll es für die Schützlinge von Murat Yakin sein. Ob das Vorhaben gelingt, werden die nächsten Wochen zeigen.

Bereits gemacht sind die Meinungen dagegen, wenn es um die Trikots geht. In zahlreichen Publikationen wurden die Nationalshirts bewertet, verglichen und gerankt. Gemeinsam ist (fast) allen: Mit dem Auswärtstrikot landet die Nati auf den hintersten Plätzen. Hier stellvertretend einige Bewertungen:

ESPN (Rang 104 von allen 105 WM-Trikots): «Die Schweizer haben in den letzten Jahren mit interessanten Trikots beeindruckt, die von alpinen Bahnhöfen oder hochmodernen digitalen Reisepässen des Landes inspiriert waren. Bei der WM 2026 werden sie jedoch mit einem Auswärtstrikot antreten, das ebenso grün wie übelkeitserregend ist.»

The Athletic (Rang 48 von 48 Auswärtstrikots): «Oh, du lieber Gott, nein! Sowohl das Heim- als auch das Auswärtstrikot der Schweizer Nationalmannschaft sind offenbar von den Reisepässen des Landes inspiriert, was schon absurd genug ist. Aber man muss sich schon fragen, ob Schweizer Reisepässe einen dazu bringen, die Farbbalance am Bildschirm zu überprüfen. Das ist eine furchtbare Farbe, die man eigentlich nur bei jemandem sehen sollte, der in der Nähe einer Schule Kindern über die Strasse hilft. Und selbst dann hätten diese das Recht, eine andere Uniform zu verlangen.»

11Freunde (Platz 94 von 94): «Textmarker-Exkremente auf einer Recycling-Mülltüte. Dieses Etwas ist eine historische Frechheit und mit Sicherheit das abscheulichste Trikot der gesamten WM-Geschichte. Entweder die Schweizer haben sich mit diesem Textil-Supergau für eine subtile Sabotage an den Donald-Trump-Festspielen entschlossen oder das ästhetische Empfinden einer ganzen Nation ist im Gotthardtunnel stecken geblieben.»

Am anderen Ende des Spektrums landen übrigens fast durchs Band die Japaner. Mit dem Auswärtstrikot ist dem vierfachen Asienmeister ein wahrer Mode-Coup geglückt.