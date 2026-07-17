Bild 4 von 7. Gilberto Mora (Mexiko/17). Der jüngste Spieler des Turniers besticht mit Ausstrahlung und viel Talent. Der mexikanische Leistungsträger konnte aber auch abseits des Platzes durchstarten: Mit einem Zuwachs von knapp 6 Mio. Instagram-Follower steht er in dieser Sparte auf Platz 6 hinter den zu erwartenden grossen Namen.

Bildquelle: Keystone/Natacha Pisarenko.

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