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Bild 1 von 7. Yan Diomande (Elfenbeinküste/19). In Leipzig hat der Teenager bereits eingeschlagen, nun überzeugte er auch auf der grössten Bühne. Der explosive und dribbelstarke Flügel kam auf einen Assist, hatte aber den höchsten xA-Wert (erwartbare Assists) aller WM-Teilnehmer. Bildquelle: Keystone/Julia Cortez.
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Bild 2 von 7. Vozinha (Kap Verde/40). Zeigte zahlreiche spektakuläre Paraden und lieferte gegen Spanien (0:0) sein Meisterstück ab. Im Anschluss explodierten seine Social-Media-Follower. Der 40-Jährige ist auf Klubsuche – da kommen solche WM-Auftritte natürlich gerade recht. Bildquelle: Keystone/Ronald Wittek.
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Bild 3 von 7. Johan Manzambi (Schweiz/20 Jahre). Der Shootingstar macht weiter Werbung in eigener Sache. Manzambi war das belebendste Element in der Schweizer Offensive und untermauerte dies mit 3 Toren und 2 Assists. Bildquelle: Keystone¨/Peter Klaunzer.
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Bild 4 von 7. Gilberto Mora (Mexiko/17). Der jüngste Spieler des Turniers besticht mit Ausstrahlung und viel Talent. Der mexikanische Leistungsträger konnte aber auch abseits des Platzes durchstarten: Mit einem Zuwachs von knapp 6 Mio. Instagram-Followern steht er in dieser Sparte auf Platz 6 hinter den zu erwartenden grossen Namen. Bildquelle: Keystone/Natacha Pisarenko.
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Bild 5 von 7. Elliot Anderson (England/23). Seit seinem Mega-Transfer zu ManCity für 150 Mio. Euro ist Anderson den meisten Fussballfans ein Begriff. Bei England sorgte der Abräumer im Schatten von Harry Kane für Ordnung, gemäss Coach Thomas Tuchel bringt er «das Gesamtpaket». Bildquelle: Keystone/Greg M. Cooper.
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Bild 6 von 7. Alex Freeman (USA/21). Der Villarreal-Legionär ist der Inbegriff eines modernen und polyvalent einsetzbaren Abwehrspielers. Freeman räumte bei seinen WM-Auftritten jeweils auf dem ganzen Feld auf und stand häufig am Ursprung gefährlicher US-Chancen. Bildquelle: Keystone/Christopher Torres.
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Bild 7 von 7. Ayyoub Bouaddi (Marokko/18). In seinem jungen Alter bereits Leistungsträger bei Klub (Lille) und Land. An der WM zog er die Fäden im Mittelfeld und hatte grossen Anteil am starken marokkanischen Abschneiden (Viertelfinal-Einzug). Bildquelle: Keystone/adam Hunger.
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