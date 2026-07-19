Kylian Mbappé schiesst sich im verrückten WM-Spiel um Platz 3 gegen England zum neuen WM-Rekordtorjäger.

Frankreichs Topstürmer Kylian Mbappé ist in der ewigen WM-Torjägerliste am argentinischen Superstar Lionel Messi vorbeigezogen. Der Captain der «Équipe Tricolore» erzielte bei der irren 4:6-Niederlage im Spiel um Platz 3 gegen England die Treffer zum 1:4 (48.) und 3:4 (66.) und steht nun bei insgesamt 22 Treffern bei Weltmeisterschaften. Im laufenden Turnier waren es seine Treffer Nummer 9 und 10.

Messi hat 21 WM-Tore, kann aber im Endspiel gegen Spanien nachlegen. Er trifft mit Titelverteidiger Argentinien am Sonntag in East Rutherford auf den Europameister (21:00 Uhr, live auf SRF zwei).

Messi erzielte seine 21 Treffer in insgesamt 33 WM-Spielen. Im Viertelfinal gegen die Schweiz blieb er erstmals in diesem Turnier ohne Tor. Auch im Halbfinal gegen die Engländer erzielte er keinen eigenen Treffer. Mbappé stand vor dem Anpfiff in Florida bei 20 Toren in 21 Einsätzen bei Weltmeisterschaften.

Klose schon weit zurück

Vor dem XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko hatte noch der frühere deutsche Nationalspieler Miroslav Klose mit 16 Toren die Rangliste angeführt. Mbappé und Messi sind dem Weltmeister von 2014, der in 24 WM-Spielen zum Einsatz kam, aber auf beeindruckende Art und Weise enteilt.

Ohnehin gleicht diese WM einem Wettschiessen der Weltstars. Mbappé hat im laufenden Turnier 10 Tore erzielt, Messi 8. Der mit Norwegen inzwischen ausgeschiedene Erling Haaland steht wie Englands Jude Bellingham bei 7, Harry Kane bei 6 Treffern.