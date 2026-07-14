Legende: Publikums-Magnet Tausende Fans bejubelten in Zürich die Schweizer Nati. Freshfocus/Mike Wiss

Die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft und ihr Staff sind am Dienstagmittag auf dem Turbinenplatz in Zürich-West von mehreren tausend Fans begeistert empfangen worden. Mit rund 15 Minuten Verspätung präsentierte sich die Equipe um Trainer Murat Yakin und Captain Granit Xhaka um 12:15 Uhr auf der Bühne, nachdem sie zwei Stunden zuvor per Charterflug aus Kansas (USA) auf dem Flughafen in Zürich-Kloten gelandet war.

Kobel: «Wahnsinn!»

«Wir waren grösstenteils besser als der amtierende Weltmeister», sagte Yakin rückblickend auf den Viertelfinal und fügte an: «Es wäre mehr dringelegen. Dieses Wissen, dass wir den Halbfinal hätten erreichen können, ist eine kleine Genugtuung.» Auch Torhüter Gregor Kobel meinte: «Wir haben bis zum Schluss an den Halbfinal geglaubt.» Und zum Fan-Support: «Es ist crazy, dass so viele Personen am Morgen um 3 Uhr aufgestanden sind, um uns zuzuschauen. Wahnsinn!»

«Es ist nicht selbstverständlich, dass so viele Fans hier sind», sagte Xhaka an die Supporter auf dem Turbinenplatz gerichtet. «In den Ferien werden wir wohl realisieren, was wir erreicht haben. Mit etwas Glück wäre es sogar noch weiter gegangen. Aber das gehört zum Sport dazu und wir können es so annehmen.»

Bestes WM-Ergebnis seit 72 Jahren

Die Schweiz hatte an der WM in Nordamerika nach einem Unentschieden und vier Siegen in Folge die Viertelfinals erreicht und damit das beste Abschneiden an einer Weltmeisterschaft seit 72 Jahren erreicht. In der Runde der letzten Acht unterlag die Nati unglücklich Argentinien (1:3 n. V.).