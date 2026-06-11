Mexiko gewinnt das Auftaktspiel der WM 2026 gegen Südafrika im Aztekenstadion von Mexiko-Stadt mit 2:0.

Julian Quinones und Raul Jimenez erzielen die Treffer für die Mexikaner.

Der brasilianische Schiedsrichter verteilt insgesamt drei rote Karten.

Mexiko hat die WM im eigenen Land perfekt lanciert und die ersten drei Punkte souverän ins Trockene gebracht. Das 2:0 in Mexiko-Stadt war letztlich eine einseitige Angelegenheit – Südafrika war mit der Aufgabe schlicht überfordert.

Nicht einmal 9 Minuten mussten die 80'000 Zuschauer im legendären Aztekenstadion auf den ersten Treffer warten. Julian Quinones durfte sich als Torschütze feiern lassen. Teamkollege Erik Lira hatte Südafrikas Verteidiger Sphephelo Sithole beim Aufbau unter Druck gesetzt und zu einem leichten Ballverlust gebracht. Quinones zögerte nicht lange und versenkte das Leder zwischen den Beinen von Goalie Ronwen Williams hindurch im Netz.

Das 1:0 war mit Ankündigung gekommen. Bereits in der 5. Minute war Stürmer Raul Jimenez nach einem schönen Angriff über rechts aus bester Position am glänzend reagierenden Williams gescheitert.

Quinones scheitert am Aluminium

Der Matchplan der Südafrikaner, die äusserst defensiv mit einer Fünfer-Abwehrkette antraten, geriet durch das Startfurioso der Mexikaner schon gehörig durcheinander. Nur nach und nach wagten sie sich aus ihrem Schneckenhaus.

Gefährlicher blieb indes Mexiko, das kurz vor der Pause innert weniger Sekunden zwei Riesenmöglichkeiten auf das 2:0 vergab. Jimenez’ Ablenker nach einer Flanke konnte Williams gerade noch behändigen. Kurz darauf setzte Quinones den Ball flach an den Pfosten (42.).

Sitholes Platzverweis – Jimenez' Kopfballtreffer

Ihre Nervosität konnten die Südafrikaner auch in der Pause nicht ablegen. Unmittelbar nach Wiederanpfiff unterlief Goalie Williams der nächste haarsträubende Fehlpass im Aufbau. Alvaro Fidalgo nahm die Einladung aber nicht an. Die nächste Grosszügigkeit liess indes nicht lange auf sich warten. Nachdem Brian Gutierrez allein aufs Tor losgezogen war, konnte sich Unglücksrabe Sithole nur mit einem Notbremsefoul behelfen. Schiedsrichter Wilton Sampaio (BRA) blieb keine andere Wahl, als die rote Karte zu zücken.

Mit einem Mann mehr war Mexiko erst recht am Drücker, ohne allerdings zunächst spielerisch zu überzeugen. In der 67. Minute war es schliesslich Jimenez, der per Kopf für die Erlösung sorgte. Es war im 127. Länderspiel das 46. Tor für den 35-jährigen Sturmtank.

Die Schlussphase bot nur noch durch zwei weitere Platzverweise für Unterhaltung. Mit Themba Zwane musste zunächst ein weiterer Südafrikaner wegen einer Tätlichkeit vorzeitig unter die Dusche (84.). In der Nachspielzeit leistete sich Mexiko-Captain Cesar Montes noch eine Notbremse.

Shakira sorgt bei Eröffnungsfeier für Stimmung

Vor der Partie war im Stadion die farbenfrohe Eröffnungsfeier über die Bühne gegangen. Das Highlight der halbstündigen Show war der Auftritt von Shakira. Die kolumbianische Sängerin gab den WM-Song «Dai Dai» zum Besten.

Fan erleidet Herzinfarkt Box aufklappen Box zuklappen Kurz vor dem WM-Auftakt hat ein Fan im Aztekenstadion einen Herzinfarkt erlitten. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, sein Zustand ist laut Polizeiangaben stabil. Angaben zu seiner Staatsangehörigkeit machten die Behörden in ihrer Mitteilung zunächst nicht.

So geht es weiter

In der Gruppe A stehen sich in der Nacht auf Freitag Schweizer Zeit Südkorea und Tschechien gegenüber. Die Partie können Sie ab 03:50 Uhr live auf SRF zwei verfolgen. Für Südafrika geht es am kommenden Freitag gegen Tschechien weiter, Mexiko bestreitet sein zweites Spiel tags darauf gegen Südkorea.

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