Als Breel Embolo die Schweiz in der 17. Minute der Partie gegen Katar in Führung brachte, schien alles seinen Lauf zu nehmen. Wie mittlerweile bekannt ist, kam es am Ende anders. Doch nicht nur hinter der Schweizer Leistung im 1. WM-Spiel steht ein Fragezeichen, auch hinter dem Führungstreffer.

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Doppelt knapp

Gleich zweimal – bei der Flanke von Michel Aebischer auf Embolo und bei dessen Kopfballablage auf Remo Freuler – könnte eine Abseitsposition vorgelegen haben. Zwar wurde die Situation vom VAR vor der Ausführung des Elfmeters gecheckt, eine kalibrierte Linie indes nicht eingeblendet.

TV-Experte Thorsten Kinhöfer analysierte die Szene im ZDF: «Die halbautomatische Abseitserkennung ist aktiv. Es kann aber sein, dass sie ausgefallen ist. Wenn sie aus technischen Gründen nicht funktionieren sollte, hätte die Entscheidung auf dem Feld Bestand», erklärte der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter.

Auch im SRF-Studio mutmassten Paddy Kälin und Benjamin Huggel nach dem 1:1, dass die Technik ausgefallen sein könnte und der Entscheid auf dem Feld deshalb Bestand hatte. Auf den SRF-Bildern ist ein Vergehen weder zu belegen noch auszuschliessen.