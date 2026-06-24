Der 40-Jährige schreibt gegen Panama Länderspielgeschichte und wird gefeiert. Ihm selbst ist es etwas unangenehm.

Luka Modric zeigt mit einem verlegenen Lächeln ein extra angefertigtes Kroatien-Trikot mit der magischen Zahl 200. Dann wird der Routinier von seinen Teamkollegen geschnappt und ausgelassen in die Luft geworfen. Dazu brüllen tausende kroatische Fans im Stadion in Toronto immer wieder den Vornamen ihres Helden: «Luka, Luka.»

Die Feierlichkeiten nach seinem aussergewöhnlichen Jubiläum beim mühevollen 1:0 gegen den Underdog Panama waren Kroatiens Fussball-Legende fast schon ein wenig unangenehm. Modric meidet lieber das Rampenlicht, in dem er aufgrund seiner erfolgreichen Karriere seit Jahren steht.

Legende: Die Rückennummer hat er nur kurz gewechselt Das kroatische Team und Fans mit Luka Modrics «200»-Trikot. Imago/aal.photo

«Die Party war gut. Es war schön, sie haben sich ein bisschen ausgetobt», sagte Modric in Richtung seiner Mitspieler. Die hatten sich nach dem Abpfiff alle ein schwarzes Trikot mit einem Bild von Modric in Aktion und der Aufschrift «Infinite Legacy» (Unendliches Vermächtnis) übergestreift.

Trainer huldigt dem Jubilar

«Es kann gut sein, dass Luka diese ganzen Feierlichkeiten nicht wollte. Er ist ein ganz normaler Mensch, der vor allem ein guter Mensch sein möchte. Er ist kein Typ für diese Art von Ehrungen», sagte Kroatiens Nationaltrainer Zlatko Dalic. «Aber ich bin dennoch froh, dass wir ihn heute feiern und ihm einen Sieg schenken konnten.»

Modric, der seine fünfte WM erlebt, gehört nun wie Cristiano Ronaldo und Lionel Messi zu einem exklusiven Zirkel von nur fünf Spielern mit 200 Länderspielen. «Wir müssen sehr froh sein, dass wir ihn in unserer Mannschaft haben. Er wird als bester Spieler Kroatiens in die Geschichte eingehen», sagte Dalic über den Jubilar, der im September 41 wird.

Spieler mit mindestens 200 Länderspielen Box aufklappen Box zuklappen Cristiano Ronaldo, Portugal: 230 Spiele*

230 Spiele* Soh Chin Ann, Malaysia: 219 Spiele

219 Spiele Bader al-Mutawa, Kuwait: 202 Spiele

202 Spiele Lionel Messi, Argentinien: 201 Spiele*

201 Spiele* Luka Modric, Kroatien: 200 Spiele* *noch aktiv

Budimir erlöst den Favoriten

Modric selbst war «glücklich und stolz auf diese grossartige Zahl. Aber ich bin noch glücklicher über unseren Sieg, der zwar hart erkämpft, aber letztlich verdient war.»

Dass die Kroaten (3 Punkte) im letzten Gruppenspiel gegen Ghana (4) das Weiterkommen aus eigener Kraft perfekt machen können, verdanken sie Siegtorschütze Ante Budimir. Doch auch er rückte Modric in den Mittelpunkt. «Wir sind überglücklich, dass Luka diesen grossartigen Tag am Ende mit einem grossartigen Sieg krönen konnte.»

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