Ziel des Spiels:

Ordnen Sie so viele Kärtchen wie möglich in die richtige zeitliche Reihenfolge. Die Maximalzahl beträgt 40 Kärtchen/zeitliche Ereignisse – erfahrungsgemäss dürfen Sie sich aber auch schon ab 20 richtig platzierten Karten als «WM-Profi» fühlen.



So funktioniert's:

Ziehen Sie vom Ereignis-Stapel jeweils das oberste Kärtchen per Drag & Drop an die richtige Stelle im Zeitstrahl. Sie können das Kärtchen vor oder nach ein bereits platziertes Kärtchen legen. Bei Bedarf kann es helfen, die Videos legendärer Momente in den Ereigniskarten anzuschauen. Achtung: Liegen zwei Ereignisse im selben Jahr, darf die neue Karte beliebig vor oder nach der entsprechenden, bereits liegenden Ereigniskarte abgelegt werden. Ist das Kärtchen korrekt platziert, erscheint das Datum in Blau. Eine Spielrunde dauert so lange, wie Sie die Kärtchen in der korrekten Reihenfolge legen. Legen Sie eine Karte falsch, leuchtet sie rot auf und die Spielrunde ist vorbei. Sie können von vorne beginnen, indem Sie auf «Erneut Spielen» tippen/klicken, um Ihren Highscore zu schlagen

Wertung:

Die Abschlusswertung zeigt Ihnen jeweils den in der aktuellen Spielrunde erreichten Punktestand sowie Ihren Allzeit-Highscore.

Die Prozentzahlen werden anhand aller von sämtlichen Spielerinnen und Spielern gespielten Runden gerechnet.