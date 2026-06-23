Frankreichs Nationaltrainer reist nach dem Tod seiner Mutter ab und wird das WM-Spiel gegen Norwegen verpassen.

Legende: Hat einen Schicksalsschlag zu verkraften Didier Deschamps. Abdulhamid Hosbas/Anadolu via Getty Images

Frankreichs Trainer Didier Deschamps wird seinem Team für das letzte Gruppenspiel am Freitag gegen Norwegen (21 Uhr Schweizer Zeit, live SRF zwei) nicht zur Verfügung stehen. Dies aus einem traurigen Grund: Deschamps' Mutter ist während der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko verstorben.

Deschamps wird für die Beerdigung nach Frankreich reisen. Das teilte der französische Fussballverband (FFF) mit. Der 57-Jährige wird in den kommenden Tagen von seinem Assistenten Guy Stéphan vertreten. «Didier Deschamps wird vor dem Spiel Norwegen gegen Frankreich nicht das Training leiten können. Er wird am Freitag beim letzten Spiel der Gruppe I auch nicht auf der Trainerbank sitzen können», schrieb die FFF in ihrem Statement.

Ihr Ticket für die K.o.-Runde haben «Les Bleus» bereits sicher, am Freitag geht es in Boston gegen Norwegen nur noch um den Gruppensieg. Der «Équipe Tricolore» reicht hierfür dank der besseren Tordifferenz bereits ein Remis. Ob Deschamps bis zum Sechzehntelfinal am 30. Juni in die USA zurückkehrt, liess der Verband zunächst offen.