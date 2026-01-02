Den WM-Achtelfinal zwischen der Schweiz und Kolumbien vom Dienstag, 7. Juli, verfolgten bis zu 1,2 Millionen Zuschauende live auf SRF zwei (Marktanteil: 78, Prozent). Rund 930’000 Starts erreichte die Partie auf den SRF-Onlineplattformen.

Der WM-Achtelfinal der Schweizer Nationalmannschaft gegen Kolumbien vom Dienstag, 7. Juli 2026, zog die Menschen in der Deutschschweiz vor die Bildschirme. Bis zu 1,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten den Viertelfinal-Einzug der Schweizer Nati, was einem Marktanteil von 78,3 Prozent entspricht. Rund 930’000 Livestream-Starts erreichte die Partie auf den SRF-Onlineplattformen. Public Viewings sind in der Messung nicht berücksichtigt.

Roland Mägerle, Leiter SRF Sport: «Die Spiele der Schweizer Nationalmannschaft an dieser WM stossen bei unserem Publikum auf ein riesiges Interesse. Das SRF-Begleitprogramm im TV und Radio sowie online und auf Social Media wird von unserem Publikum ebenfalls geschätzt. Auch in den kommenden Tagen begleiten wir die Fussball-WM und die Schweizer Nati umfassend auf all unseren Kanälen.»

Im Viertelfinal trifft die Schweiz am Sonntag, 12. Juli 2026, um 3.00 Uhr auf Argentinien. Das Spiel ist live auf SRF zwei und im Livestream zu sehen.

Grosses Interesse an den Spielen der Schweizer Nati

Schon die Gruppenspiele des Schweizer Nationalteams zogen die Menschen in der Deutschschweiz vor die Bildschirme. Das erste Gruppenspiel der Schweizer Nati gegen Katar verfolgten durchschnittlich 986’000 Zuschauende (Marktanteil 68 Prozent), den Sieg im zweiten Gruppenspiel gegen Bosnien und Herzegowina 1,05 Millionen Menschen (Marktanteil: 73 Prozent). Das Spiel um den Gruppensieg gegen Gastgeber Kanada zog im Schnitt 1,07 Millionen Personen vor die Bildschirme (Marktanteil: 71,9 Prozent).

Den Sechzehntelfinal der Schweizer Nationalmannschaft gegen Algerien vom Freitagmorgen, 3. Juli 2026, sahen durchschnittlich 535'000 Personen auf SRF zwei (Marktanteil: 86,7 Prozent). Auf den SRF-Onlineplattformen erreichte die Partie rund 570’000 Starts.

Auch viele Partien ohne Schweizer Beteiligung, vor allem solche mit Titelfavoriten, stiessen auf reges Interesse: Das Sechzehntelfinal-Duell zwischen Brasilien und Japan sahen durchschnittlich 507’000 Personen im TV, den Achtelfinal Brasilien gegen Norwegen 476’000 Personen. Zudem ist das Interesse auch bei Partien mit späteren Anspielzeiten gross. Das Gruppenspiel Brasilien gegen Marokko mit Anpfiff um 24.00 Uhr verfolgten im Durchschnitt knapp 150’000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

WM-Special mit über 37 Millionen Visits

Das WM-Special auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App wartet mit diversen Features wie Resultaten, Spielberichten, Analysen, Interviews und dem Tippspiel auf und erreichte bis und mit der Achtelfinals gesamthaft rund 37 Millionen Visits. Mit über 2,3 Millionen Visits war der 7. Juli 2026, Tag des Achtelfinals der Schweizer Nati, der zugriffsstärkste Tag. Das gesamte Online-Angebot von SRF Sport verzeichnete an diesem Tag sogar knapp 4 Millionen Visits.

Die Livestreams zu den Spielen der Gruppenphase sowie den Sechzehntel- und Achtelfinals erzielten insgesamt über 18 Millionen Videostarts.

Quelle TV: Mediapulse TV Data (TV Analytics), Deutsche Schweiz, Personen 3+ inkl. Gäste, SRF zwei, 11.06.2026–07.07.2026, Rt-T / MA-%, All TV Platforms, Overnight, vorläufige Daten

Quelle Online: Eigenplattformen SRF Online (Mapp Intelligence), 11.06.2026–08.07.2026, Media Views / Visits, Online-Inhalte (WM-Special Landingpages, Artikel, Resultate, Spielplan, Tippspiel, Livestreams) FIFA WM 2026

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