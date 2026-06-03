Am Donnerstag, 11. Juni, beginnt die Fussball-WM in Kanada, Mexiko und den USA. SRF berichtet täglich im TV und Radio sowie online und auf Social Media über die grösste WM der Geschichte. Im Zentrum steht die Schweizer Nati. Die Berichterstattung wird mit einem täglichen Nati-Magazin abgerundet.

Legende: Führen durch das tägliche WM-Liveprogramm Rainer Maria Salzgeber, Paddy Kälin, Annette Fetscherin, Lukas Studer und Mevion Heim (v.l.n.r.). SRF

Vom 11. Juni bis 19. Juli findet die 23. Fussball-Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA statt. SRF berichtet umfassend in TV und Radio, über die Onlineplattformen sowie auf Social Media über die Weltmeisterschaft, an der erstmals 48 Mannschaften teilnehmen. SRF überträgt alle 104 Spiele live. Talks, Analysen und Magazine ergänzen die Live-Berichterstattung.

Schweizer Nationalteam im Fokus

Im Fokus der SRF-Berichterstattung steht die Schweizer Nationalmannschaft. Die Schweizer Spiele kommentiert Sascha Ruefer live vor Ort, Reporter Jeff Baltermia fängt die Emotionen und Stimmen der Schweizer Akteure ein. Im täglichen «Nati-Magazin» blicken Moderator Paddy Kälin und SRF-Experte Benjamin Huggel im Base Camp der Schweizer Nationalmannschaft in San Diego hinter die Kulissen der Nati. Sie präsentieren Analysen, News und Hintergründe aus dem Schweizer Camp und beleuchten das weitere Geschehen der Weltmeisterschaft.

SRF zeigt alle WM-Spiele live

SRF zeigt alle 104 Spiele der Fussball-WM 2026 live im kommentierten Livestream auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App sowie fast sämtliche Partien im TV.

Im WM-Studio in Zürich führen Annette Fetscherin, Lukas Studer, Rainer Maria Salzgeber und Mevion Heim durch das tägliche Liveprogramm. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten wie Martina Moser, Fabian Frei, Marc Schneider oder Fabian Lustenberger analysieren sie die Spiele. Zu Gast im Studio sind zudem unter anderen Martina Voss-Tecklenburg, Diego Benaglio und Bruno Berner sowie Mladen Petric und Heinz Lindner. Sascha Amhof begleitet die Fussball-WM als Schiedsrichter-Experte und wird zugeschaltet, wenn es kritische Entscheidungen einzuordnen gilt.

Die Spiele am Mikrofon begleiten Ruefer, Dani Kern, Mario Gehrer, Manuel Köng, Dominic Ledergerber, Calvin Stettler und Rachel Rinast. Ebenfalls als Kommentatoren im Einsatz stehen Reto Müller, Mevion Heim, Jeroen Heijers und Silvan Schweizer.

Schweizer Spiele am Radio durchkommentiert

Auf Radio SRF 3 kommentieren Peter Schnyder, Lionel Mattmüller und Kathrin Lehmann die Schweizer Spiele sowie den Final in voller Länge. Bei den weiteren Partien gibt es regelmässige Einschaltungen und bereits am frühen Morgen auf Radio SRF 3 Analysen und Reaktionen von den Spielen, die in der Nacht stattgefunden haben. Das Programm wird abgerundet mit Hintergrundgeschichten und Reportagen – direkt aus dem Schweizer Nati-Camp.

Online: WM-Special und Tippspiel

Auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App finden Nutzerinnen und Nutzer ein umfassendes WM‑Special mit Resultaten, Spielberichten sowie Analysen, Interviews und Zusatzgeschichten. Die Userinnen und User können alle Spiele im kommentierten Livestream sehen. Auch das beliebte Tippspiel, bei dem die Teilnehmenden in eigenen Tippgruppen und gegen «Promi-Tipper» wie Lutz Pfannenstiel oder Berner antreten können, findet wieder statt.

Auf den Social-Media-Kanälen von SRF Sport werden Resultate, Highlight-Szenen sowie Spielzusammenfassungen veröffentlicht. Zudem werden 15 ausgewählte WM-Partien live auf YouTube gestreamt.

Roland Mägerle, Leiter SRF Sport: «Die Fussball‑WM ist eines der grossen Sport-Highlights 2026. Es freut mich, dass wir unserem Publikum die WM in Übersee erlebbar machen können – mit der Übertragung von allen Spielen, einem attraktiven Programm auf allen Kanälen und der Schweizer Nati im Fokus.»

Abwechslungsreiches Rahmenprogramm

In der losen Rubrik «Super League WM» stellen Spieler der Schweizer Super League ihr Land vor, das sie an der Weltmeisterschaft 2026 vertreten. SRF porträtiert unter anderen Lawrence Ati Zigi, Torhüter des FC St. Gallen, und Metinho, Mittelfeldspieler des FC Basel.

SRF- 3-Moderator Tom Gisler und Zwölf-Chefredaktor Mämä Sykora werfen in den Spezial-Ausgaben ihres preisgekrönten Fussball-Podcasts «Sykora Gisler» ihren eigenen Blick auf die Fussball-WM – mit Haltung, Herz, Humor und einem spannenden Gast.

Die SRF-Podcastserie «König Gianni – Die Infantino-Story» erzählt in vier Episoden die Geschichte des Schweizers an der Spitze des Weltfussballs.

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