Den WM-Viertelfinal Argentinien–Schweiz vom Sonntag, 12. Juli 2026, verfolgten bis zu 830’000 Zuschauerinnen und Zuschauer live auf SRF zwei. Dies entspricht einem Marktanteil von 93,6 Prozent. Rund 690’000 Starts erreichte die Partie auf den SRF-Onlineplattformen.

Legende: Kein Schlaf? Kein Problem! Das Nationalteam hielt die Menschen in der Schweiz wach. Ob vor dem heimischen TV-Gerät oder einem der zahlreichen Public Viewings wie jenem hier in Bonaduz. Keystone/Gian Ehrenzeller

Der WM-Viertelfinal der Schweizer Nationalmannschaft gegen Argentinien vom Sonntag, 12. Juli 2026, sorgte für grosses Interesse an der Liveübertragung auf SRF zwei: Bis zu 830’000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die Partie ab 3.00 Uhr live auf SRF zwei, was einem Marktanteil von 93,6 Prozent entspricht. Public Viewings sind in der Messung nicht berücksichtigt.

Rund 690’000 Livestream-Starts erzielte die Partie auf den SRF-Onlineplattformen.

«Auch beim SRF-Publikum hat die Schweizer Nati eine grosse Euphorie ausgelöst», sagt Roland Mägerle, Leiter Sport SRG: «Dass so viele Zuschauerinnen und Zuschauer den Viertelfinal gegen Argentinien trotz der Anspielzeit mitten in der Nacht live auf unseren Kanälen verfolgt haben, freut mich sehr.»

Quelle TV: Mediapulse TV Data (TV Analytics), Deutsche Schweiz, Personen 3+ inkl. Gäste, SRF zwei, 12.07.2026, Rt-T / MA-%, All TV Platforms, Overnight, vorläufige Daten

Quelle Online: Eigenplattformen SRF Online (Mapp Intelligence), 12.07.2026, Media Views, Livestreams Argentinien – Schweiz, FIFA WM 2026