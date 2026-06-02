An allen 34 Spieltagen führt SRF einen Zuschauer-Wettbewerb durch. Es gibt tolle Preise zu gewinnen, machen Sie mit!

Teilnahmemöglichkeiten – vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 gemäss Ankündigung am TV im Umfeld der Live-Übertragungen:

Teilnahme per Anruf auf 0901 55 66 00 (CHF1.20/Anruf)



oder über das Gratis-Teilnahmeformular

Tagespreise

Ein Smartphone Google Pixel 10 Pro, offeriert von Swisscom

Eine Geschenkkarte im Wert von CHF 1'000.- von Ochsner Sport

Hauptpreis am Ende der WM – Verlosung am letzten Spieltag, 19.7.2026:

Einen Hyundai INSTER, der kompakte City-Flitzer im SUV-Design: vollelektrisch mit bis zu 370 Kilometern Reichweite, in nur 30 Minuten von 10 auf 80% geladen. Das Auto im Wert von über CHF 33'000.- wird offeriert von Hyundai

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden nach Teilnahmeschluss auf dieser Seite publiziert. Der Versand der Tagespreise erfolgt im August 2026.

Datum Gewinnerinnen und Gewinner 11.06.2026 Vorname Name, Ort (Smartphone) / Vorname Name, Ort (Geschenkkarte)

Teilnahmebedingungen

Teilnahmeschluss ist jeweils um 09.00 Uhr am Folgetag nach jedem Spieltag. Beim Finalspiel am 19.7.2026 ist Teilnahmeschluss 15 Minuten nach Anpfiff der zweiten Halbzeit. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden nach Zufallsprinzip in einem ordentlichen Ziehungsverfahren mit gleichen Gewinnchancen unter allen regulär per Anruf und Gratis-Internetformular eingegangenen Teilnahmen ermittelt. Der Hauptpreis wird am Ende der WM unter sämtlichen Teilnahmen ermittelt. Kann eine Gewinnerin oder ein Gewinner nicht innert nützlicher Frist kontaktiert werden, bleibt eine erneute Ziehung vorbehalten. Mitarbeitende von SRF, RTS und RSI sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. Die Teilnahme von Minderjährigen setzt das Einverständnis der gesetzlichen Vertreter voraus. Unberechtigte oder durch systematische Manipulation oder unfaire Mittel erzeugte Teilnahmen, werden von der Verlosung ausgeschlossen. Naturalpreise sind nicht in bar eintauschbar. Bei Naturalgewinnen, die den Wert von CHF 1000 (Hauptpreis) übersteigen, ist vor der Gewinnübergabe eine Wohnsitzbestätigung der Gewinnerin oder des Gewinners erforderlich. Erst wenn die Wohnsitzbestätigung vorliegt, kann der Gewinn überreicht werden. Der Gewinn ist in der persönlichen Steuererklärung zu deklarieren. Alle Gewinnerinnen und Gewinner werden nach Möglichkeit am TV und im Internet bekanntgegeben, und persönlich benachrichtigt. Die Preise bleiben bis zur Übergabe an die Gewinnerinnen und Gewinner im Besitz der Preisgeber. Daten von Teilnehmenden werden nur für die Durchführung dieses Wettbewerbs verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Die Kontaktadressen der Gewinnerinnen und Gewinner werden zum Zwecke der Preisübergabe den Preis-Sponsoren mitgeteilt. Es gilt die Datenschutzerklärung der SRG. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. SRF behält sich vor die Teilnahmebedingungen jederzeit anzupassen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.