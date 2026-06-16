Mitfavorit Frankreich startet mit einem hart erkämpften 3:1-Erfolg gegen Senegal in die WM 2026.

In der 1. Halbzeit schnuppern die Senegalesen zweimal am Führungstor.

Im 2. Durchgang drehen die Franzosen auf. Kylian Mbappé avanciert mit einem Doppelpack zum Matchwinner und zu Frankreichs neuem Rekordtorschützen.

Es war ein hartes Stück Arbeit für das Star-Ensemble Frankreichs gegen ein mutig und frisch aufspielendes Senegal. Am Ende schaute im New-York-New-Jersey-Stadion dennoch ein 3:1-Pflichtsieg für Didier Deschamps' Equipe heraus. Zu verdanken war dieser vor allem einer starken 2. Halbzeit, in welcher Captain Kylian Mbappé – wer könnte es anders sein? – die Franzosen mit einem Doppelpack zum Auftakterfolg führte.

Mbappé mit dem Dosenöffner

Sein 1. Tor in der 66. Minute war gleichbedeutend mit dem 1:0. Nach einem Traumzuspiel von Michael Olise in den Strafraum traf der Stürmer von Real Madrid gekonnt aus der Drehung. Die Führung für stark in die 2. Hälfte gestartete Franzosen ging zu diesem Zeitpunkt absolut in Ordnung.

Schon in der 61. Minute war es für den Senegal brenzlig geworden, als vieles auf einen Elfmeter für «Les Bleus» deutete – Mbappé war von Malick Diouf unsanft zu Fall gebracht worden. Doch Schiedsrichter Alireza Faghani entschied sich nach dem Videostudium dagegen. Anschliessend musste Sandro Schärer, der erneut als 4. Offizieller amtete, den umstrittenen Entscheid Deschamps erklären.

2 Tore innert weniger Sekunden

Die Vorentscheidung fiel nach 82 Minuten. Nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung erzielte PSG-Flügel Bradley Barcola nach einem idealen Steilpass von Adrien Rabiot eiskalt über Mendy hinweg das 2:0.

Tief in der Nachspielzeit kam dann plötzlich noch einmal Spannung auf, weil auch Senegals Joker Ibrahim Mbaye stach. Das PSG-Talent profitierte bei seiner starken Einzelaktion auch etwas von einem Fehlgriff von Goalie Mike Maignan, der in der nahen Ecke erwischt wurde.

Der Schlusspunkt war das aber nicht, weil Mbappé noch auf eigener Mission unterwegs war. Nur eine Minute nach dem 1:2 stellte der Angreifer den 2-Tore-Abstand mit einem wuchtigen Abschluss wieder her. Es war der 58. Länderspieltreffer von ihm, womit er nun alleiniger Rekordtorschütze Frankreichs ist. Zudem war es das 14. WM-Goal des 27-Jährigen – auf Rekordtorschütze Miroslav Klose fehlen ihm noch 2 Tore.

Senegal verpasst Führung

Nach der 1. Halbzeit hätte der Senegal zwingend in Front liegen müssen. Während die Franzosen keinen (!) Schuss auf das Tor zustande gebracht hatten, verzeichneten die Westafrikaner 2 hervorragende Möglichkeiten – zugleich die einsamen Highlights des 1. Durchgangs:

25. Minute: Nach einem Ballverlust von Mbappé kontern die Senegalesen blitzschnell. Nicolas Jackson setzt den Ball an den nahen Pfosten, von dort springt das Spielgerät via Schuh von Maignan ins Aus. Viel Glück für Frankreich.

Nach einem Ballverlust von Mbappé kontern die Senegalesen blitzschnell. Nicolas Jackson setzt den Ball an den nahen Pfosten, von dort springt das Spielgerät via Schuh von Maignan ins Aus. Viel Glück für Frankreich. 45.+6 Minute: Die grösste Chance bietet sich dem Senegal wenige Sekunden vor der Pause. In dieser hatten sich die Franzosen wohl bereits gefühlt. Anders ist das passive Abwehrverhalten nicht zu erklären. Manés Zuspiel erreicht Sarr, der den noch aufspringenden Ball aus wenigen Metern über das Gehäuse setzt.

So geht's weiter

Frankreich misst sich in der Gruppe I als nächstes mit dem Irak – Anpfiff ist am 22. Juni um 23 Uhr Schweizer Zeit. Der Senegal trifft am 23. Juni um 2 Uhr morgens Schweizer Zeit auf die Norweger.

FIFA WM 2026